ТРЦ «Хорошо!» запустил творческий конкурс

Администрация торгово-развлекательного центра «Хорошо!» запустила для своих посетителей необычный конкурс. В основу был взят фотопроект известного петербургского фотографа Сергея Строителева «Что у женщин в сумках».

— Он просто подходил на улицах к прохожим и просил показать, что они носят в своих сумках и сумочках. И чаще всего его ждали настоящие открытия, — отметили в пресс-службе ТРЦ. — Как вы думаете, удивились бы окружающие, узнав, что вы каждый день берете с собой? Пишите в комментариях в наших соцсетях, какие интересные и необычные вещи лежат в вашей сумочке.

Автор самого интересного рассказа получит приз — два пригласительных билета в кинотеатр «Формула кино» на 4 этаже ТРЦ «Хорошо!». Итоги станут известны 5 июля.

(ап)