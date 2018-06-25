Регина Тодоренко выбрала «распашонку» для стильной беременности

Звезда «Орла и решки» продолжает интриговать поклонников, не подтверждая, но и не опровергая слухи о том, что она готовится стать мамой. И что отец ее будущего ребенка — певец Влад Топалов . Правда, объемные наряды, на которые Регина перешла в последнее время, говорят сами за себя.

Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*.

* Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Если задачей было замаскировать животик — задумка удалась. Девушка выглядит стройной, модный штрих — сапоги-чулки — один из трендов сезона. Если беременности нет и Регина выбрала это платье просто по велению души — тогда ставлю минус. Можно было придумать более удачный вариант вечернего наряда, чем короткая бесформенная распашонка.