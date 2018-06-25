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Регина Тодоренко выбрала «распашонку» для стильной беременности
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Регина Тодоренко выбрала «распашонку» для стильной беременности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Регина Тодоренко
Звезда «Орла и решки» продолжает интриговать поклонников, не подтверждая, но и не опровергая слухи о том, что она готовится стать мамой. И что отец ее будущего ребенка — певец Влад Топалов. Правда, объемные наряды, на которые Регина перешла в последнее время, говорят сами за себя.
Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*.
* Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Если задачей было замаскировать животик — задумка удалась. Девушка выглядит стройной, модный штрих — сапоги-чулки — один из трендов сезона. Если беременности нет и Регина выбрала это платье просто по велению души — тогда ставлю минус. Можно было придумать более удачный вариант вечернего наряда, чем короткая бесформенная распашонка.
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Женский форум
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