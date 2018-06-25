Арт-проект «Ассоциации» представили в Царском Селе 

В музее-заповеднике «Царское Село» прошёл грандиозный праздник моды — проект «Ассоциации» в десятый раз украсил Екатерининский парк и стал главным модным событием петербургского лета. Четыре тысячи посетителей увидели театрализованное дефиле «Власть красоты. Императорская мода». В этом году арт-проект включен в программу мероприятий к 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга — музеев-заповедников «Гатчина», «Павловск», «Петергоф», «Царское Село». «2018-й для нас — особенный, это год 100-летия создания музея, — говорит директор музея-заповедника „Царское Село“ Ольга Таратынова. — Как раз в июне 1918-го прошли первые экскурсии по экспозиции Екатерининского дворца. В этом году мы решили поразмышлять вместе с дизайнерами о роли личности в истории — как влиял приход к власти того или иного императора на стиль, моду, повседневную жизнь. Рады, что у нас есть такая возможность — сделать это с помощью „Ассоциаций“. Татьяна Парфёнова подготовила три коллекции, посвященные двум ярким императрицам — Елизавете Петровне и Екатерине II, а также дочерям Николая II. Во Фрейлинском садике царил век Просвещения — там прогуливались модели в огромных шляпах и платьях, украшенных роскошной живописью по ткани. Стас Лопаткин назвал свою коллекцию „Mаrfetka“ и посвятил ее императрице Марии Федоровне, супруге Александра III. 40 костюмов украшены „сказочными“ вышивками и принтами — таким образом модельер отсылает зрителя к сказкам Ганса Христиана Андерсена, с которым Мария Фёдоровна была знакома.
Янис Чамалиди переосмыслил тему Николая I и создал современную монохромную коллекцию для северной богини — струящиеся платья, лёгкие брюки, объёмные пуховики и лаконичные кокошники. Показ Лилии Киселенко — отрывок из барочного балета — сопровождался музыкой ансамбля под руководством Андрея Решетина. Под динамичную музыку и в окружении сражающихся фехтовальщиков чеканили шаг по Эрмитажной аллее модели Леонида Алексеева.
Общее финальное дефиле моделей впервые прошло на площадке между Зеркальными прудами. „Ассоциации-2018“ завершились красочным фейерверком.