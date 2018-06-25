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Новая коллекция Rendez-Vous: балетки-автомобили, хайтопы с Энди Уорхолом и неоновые рюкзаки
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Новая коллекция Rendez-Vous: балетки-автомобили, хайтопы с Энди Уорхолом и неоновые рюкзаки 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Сеть обувных магазинов Rendez-Vous выпустила коллекцию на следующие осень и зиму. Хедлайнеры сезонного релиза все те же: Katy Perry с балетками-автомобилями и бархатными «рождественскими» полусапожками, Marc Jacobs с неоновыми рюкзаками и дискобольными кроссовками, Loriblu с переосмысленными ретро-туфлями и мюлями и Calvin Klein с «уорхоловскими» хайтопами. Среди новых резидентов Rendez-Vous — авторы андеграундной кожаной обуви The last conspiracy и одни из самых известных производителей сумок Furla. Оба будут продаваться в магазинах со следующего сезона наряду с другими марками-титанами и молодыми креативными дизайнерами.
Протестировать удобство и функциональность лодочек, кроссовок, ботильонов, сапог-чулок и ботинок в московскую усадьбу Муравьевых-Апостолов приехали Ксения Собчак, Дарья Малыгина, Ясмина Муратович, Екатерина Климова, Дарья Мороз, Маруся Фомина, Мария Шумакова, Жак-Энтони, автор кампейна к коллекции Katy Perry Таша Алакоз и «Мисс Россия-2018» Юлия Полячихина, которая приезжала на показ летней коллекции Rendez-Vous в Петербург в апреле.
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