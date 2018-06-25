Как подобрать вечернее платье под любимый коктейль

Больше всего на свете я люблю алкоголь и красивую одежду. Каждый раз, как в моей руке оказывается нежно-розовый космо, искрящийся джин-тоник или ярко-красный негрони, я думаю: «Вот бы иметь платье таких же стильных цветов!». Эта мысль и вдохновила меня на новую статью о тематических вечерних нарядах. Что надеть на выпускной, свадьбу лучшей подруги или вечеринку, рассказываю в статье, посвященной платьям в стиле популярных алкогольных коктейлей.

Космо — это, конечно, не розовое вино, но напиток гламурный. Если имя Кэрри Бредшоу тебе о чем-то говорит, то ты наверняка знаешь, как отдыхают девушки, в чьих руках каждую пятницу появляется бокал с нежно-розовым коктейлем. Этот напиток ассоциируется у меня с женственностью и кокетством, поэтому я предлагаю образ с шелковым платьем на тонких бретелях и кислотно-желтой сумкой, так как в розовом все же можно утонуть. Что купить: Платье, Mango, 6499р. Босоножки, T.Taccardi, 2499р. Сумка, Zara, 2299р. Серьги, Mango, 999р.

2. Мартини

В прошлом году Джулиан Андерсон пророчили стать первой женщиной, исполняющей роль Бонда. Какая была перспектива, ведь Мартини так изящно смотрится в женской руке. Но раз женщину на роль британского шпиона пока не утвердили, предлагаю подобрать наряд для самого дерзкого из классических алкогольных напитков. Платье асимметричного фасона с мраморным принтом олицетворяет основной ингредиент коктейля — вермут, а чтобы завершить образ понадобятся аксессуары оливкового цвета или оттенков хаки. Что купить: Платье, Mango, 9999р. Босоножки, Bronx, 6230р. Серьги, Mango, 1699р. Клатч, Dorothy Perkins, 1599р.

3. Белый русский

В Белом Русском все хорошо: и цвет, и вкус, и градус. Он не такой гламурный, как Космо, но эти оттенки коричневого, белого и черного так и хочется смешать, но не взбалтывать. Для жарких вечеров на танцполе хорошо будет смотреться легкое платье-туника и босоножки на платформе, что я подобрала. Цветовая гамма — в самую точку, от молочного белого до кофейно-коричневого. Не забудь надеть легкую сорочку под низ, чтобы не выглядеть так, словно сбежала с пляжной вечеринки. Что купить: Платье, Zara, 2799р. Босоножки, Uma, 4590р. Серьги, Mango, 999р. Сумка, Mango, 3999р.

4. Маргарита

Шикарное платье-мини с бахромой, которое я подобрала, вдохновившись коктейлем Маргарита — это настоящая находка для вечернего гардероба. Легкий материал, удобная для активных движений длина и сочный цвет делают это платье идеальным для дискотеки, выпускного и вечернего выхода, где обещают жаркую атмосферу. За основу берем классический напиток яркого лаймового цвета и подбираем к нему аксессуары приглушенных оттенков с простым дизайном, так как главный акцент все же на платье. Лучше всего подойдет металлик: серебряный, бледно-медный или любой холодный оттенок. Что купить: Платье, Mango, 6499р. Босоножки, Zenden Woman, 2150р. Клатч, Dorothy Perkins, 890р. Серьги, Kameo-Bis, 1799р.

5. Джин-тоник

Сверкать и искриться можно и без шампанского, а окружив себя более прохладными оттенками. Например, серебряным — цветом Джин-Тоника. В этой fashion-алкогольной подборке легкое платье-майка из летящей ткани, украшенной металлической нитью, воссоздаст освещающую и игристую основу напитка. Фасон платья необычный для простого T-shirt, есть что-то вроде запаха и аккуратный пояс, акцентирующий внимание на талии — сразу видно, Джин-Тоник нельзя недооценивать. Если захочешь добавить цвета, выбери лайм, хаки или оливковый зеленый. Что купить: Платье, Mango, 3999р. Босоножки, Dune, 6999р. Клатч, Olga Berg, 5430р. Серьги, Mango, 1499р.

6. Голубые Гавайи

Впервые попробовав Голубые Гавайи, я поняла: тот, кто придумал его, знает толк не только в веселье, но и в стиле. Ярко-голубой, фуксия, неоново-фиолетовый — цвета, которые я пообещала себе использовать для образа, достойного этого тропического коктейля. Сочетание диско-мотивов и гавайской темы — отличная идея для вечернего лука на лето. А платье с виниловым покрытием будет еще и хорошо отражать свет на танцполе. Что купить: Платье, Zara, 3999р. Серьги, Zara, 1799р. Босоножки, Zara, 2999р. Мини-сумка, Zara, 2299р.

7. Негрони

Как поклонница французского стиля я не могла не включить в этот гид коктейль французского происхождения — Негрони. Джин, терпкий вермут и ярко-красный цвет аперитива вдохновили меня на создание роскошного образа с бескомпромисным вечерним платьем на тонких бретельках и сексуальным вырезом на спине. Яркая ткань, расшитая металлической нитью и тонкая подкладка из шифона делают этот наряд по-настоящему вечерним — идеальным для выпускного, фотосессии, вечеринки в честь свадьбы или светского приема. Единственное, что всегда беспокоит меня при покупке вечернего платья такого масштаба, — это его непрактичность. Уж слишком роскошный образ, чтобы носить его по каждому вечернему поводу. А вот арендовать вечерний гардероб — это всегда пожалуйста, к тому же сделать это ты можешь прямо здесь и сейчас в интернет-магазине StoryDress. Что понадобится: Клатч, Dorothy Perkins, 970р. Серьги, Exclaim, 1990р. Платье, StoryDress, 2 400р. Босоножки, StoryDress, 600р. Арендовать в StoryDress