Женская сила. Виктория Бэкхем строит модный бренд и борется за равенство

«Когда я пела, у меня вечно случались такие же помехи на сцене», — прокомментировала Виктория Бэкхем , когда ее микрофон затрещал, стоило ей начать свое выступление на Forbes ’ Women’s Summit. Конечно же, речь идет о ее карьере в качестве Posh Spice, одной из пяти девушек, входивших в состав поп-группы Spice Girls в 1990-х.

Но за последние десять лет Бэкхем приобрела новый титул: основательница и креативный директор Victoria Beckham Ltd., модного бренда, который, несмотря ни на что, покорил мир моды и недавно был оценен в сумму более $130 млн Компания, которая во вторник объявила о назначении нового CEO Паоло Риверы, превратилась из бренда с небольшой коллекцией платьев в полномасштабную линейку готовой одежды (в этом году она впервые будет представлен на Лондонской неделе моды), сумок, обуви и очков. Кроме того, у Бэкхем есть совместная линия спортивной одежды с Reebok, которая появится в продаже позднее в этом году.

«Я понимала, что у людей будут предубеждения: я бывшая Spice Girl, замужем за футболистом (супруг Виктории Бэкхем — футболист Дэвид Бэкхем ). Но я старалась не фокусироваться на этом, и моя одежда говорит сама за себя, — говорит она. — Хорошо, что я мало знала [о модной индустрии], потому что если бы я знала то, что знаю сейчас, хватило бы мне смелости? Вероятнее всего, нет».

Бэкхем верит в свой продукт и принимала непосредственное участие в разработке, выборе швов, подкладки и тканей. Она создала одежду, которую хотела бы носить сама и которая, по ее мнению, понравится и другим. По ее словам, искреннее желание помогать женщинам проходит красной нитью через ее деятельность в качестве певицы и модного дизайнера. Сильные женщины были важной темой в ее музыке, а сейчас Бэкхем надеется, что ее одежда придаст уверенности женщинам, которые ее носят.

Конечно, сама по себе одежда не приведет к гендерному равенству, и Бэкхем это понимает. Она активно способствует тому, чтобы ее компания нанимала менеджеров-женщин, а в компаниях, с которыми она сотрудничает, таких как Reebok, были женщины на руководящих позициях.

Дома Бэкхемы придерживаются гендерного равенства, и оба родителя исполняют все роли. «Когда я в отъезде, муж забирает детей из школы, готовит ужин, помогает им с уроками, — говорит Виктория, добавляя, что когда она остается одна, она старается соблюдать баланс и иногда украдкой отправляет из ванной рабочие письма. — Все дело в грамотном партнерстве».

Работе не видно конца: получив финансирование в размере $40 млн в прошлом году, компания продолжает расти. Виктория Бэкхем развивает линию средств по уходу за кожей и хотела бы создать свой аромат, а также начать выпускать мужскую или детскую одежду.

Женщины, однако, всегда будут в центре ее внимания: «Что же касается прав женщин, я продолжаю поднимать эти вопросы и не собираюсь останавливаться».

Перевод Натальи Балабанцевой