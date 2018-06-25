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Фантазийный крой, глубокий синий цвет и сияющий атлас в лукбуке Vionnet Paris
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Фантазийный крой, глубокий синий цвет и сияющий атлас в лукбуке Vionnet Paris 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Креативный директор Vionnet Paris Гога Ашкенази представил новую осенне-зимнюю коллекцию бренда, вдохновленную подводным миром.
Главная героиня лукбука и коллекции в целом — эдакая модная русалка. В крое и силуэтах встречаются и лятящие ткани, и строгие линии, и нежный шифон, и блестящий шелк. Кстати, не только глубокий синий цвет напоминает нам о море, но и трехмерная текстура тканей, повторяющая рыбью чешую и леопардовый принт из блесток, выполненный на легкой полупрозрачной ткани.
Несмотря на всю женственность коллекции, модели обуты в грубые ботинки, которые подчеркивают характер девушки Vionnet — она дерзкая, смелая и следует за трендами и мировыми тенденциями.
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Фото: пресс-служба
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