Фантазийный крой, глубокий синий цвет и сияющий атлас в лукбуке Vionnet Paris

Креативный директор Vionnet Paris Гога Ашкенази представил новую осенне-зимнюю коллекцию бренда, вдохновленную подводным миром.

Главная героиня лукбука и коллекции в целом — эдакая модная русалка. В крое и силуэтах встречаются и лятящие ткани, и строгие линии, и нежный шифон, и блестящий шелк. Кстати, не только глубокий синий цвет напоминает нам о море, но и трехмерная текстура тканей, повторяющая рыбью чешую и леопардовый принт из блесток, выполненный на легкой полупрозрачной ткани.

Несмотря на всю женственность коллекции, модели обуты в грубые ботинки, которые подчеркивают характер девушки Vionnet — она дерзкая, смелая и следует за трендами и мировыми тенденциями.

Листай галерею и вдохновляйся!

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Фото: пресс-служба