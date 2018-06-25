Повторяем летний образ Валерии всего за 6 тысяч рублей

@valeriyaПовторяем летний образ Валерии всего за 6 тысяч рублейНедавно Валерия (50) своем Instagram-аккаунте опубликовала новую фотографию, на которой продемонстрировала замечательный вариант легкого летнего образа.

@valeriya

Универсальный look подойдет не только для встреч с друзьями, но и для романтического свидания. Главный вопрос — как его повторить бюджетно? Читай внимательно и смотри нашу подборку ниже. Тебе понадобится:

Рубашка Mango, 1999 руб., шляпа H&M, 799 руб., топ H&M, 399 руб., юбка Finn Flare, 1490 руб., сумка H&M, 1499 руб., очки H&M, 699 руб.

1 Светлая рубашка

Как известно, светлая рубашка — самая «базовая» вещь женского гардероба. И в этот раз без нее нам не обойтись. К счастью, выбор рубашек в магазинах достаточно велик, и ты с легкостью найдешь свою идеальную. Для того, чтобы максимально точно повторить образ Валерии, выбирай объемную рубашку слегка удлиненного фасона — это позволит тебе завязать ее спереди в узел, как это сделала певица. Также стоит отдать предпочтение рубашкам из натуральных тканей — в них тебе будет комфортно в самые жаркие летние дни.

2 Укороченный топ В этом сезоне огромной популярностью пользуется многослойность — Валерия придумала, как использовать это даже в летних образах. Отличный вариант: укороченный топ или майка яркого цвета. Выбирай трикотажный топ цвета морской волны, как у певицы, чтобы ощутить предвкушение приближающегося отпуска на море. Для дополнительного удобства поищи топ на узких регулируемых бретелях.

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3 Юбка миди-длины

Еще один яркий акцент в образе Валерии — юбка из легкой, летящей ткани. Самая оптимальная длина — до середины щиколотки. Такая юбка поможет «замаскировать» широкие бедра и кокетливо приоткроет хрупкие щиколотки. Кроме того, слегка расклешенный фасон и «дышащая» ткань при ходьбе создадут впечатление «летящей» походки.

4 Маленькая сумка

Любая модница подтвердит: маленькие сумки круглой формы — настоящий хит этого лета. Материал может быть любой: натуральная кожа, соломка или искусственная кожа. Главное достоинство такой сумки — она компактная, но вместительная и действительно стильно смотрится. В своем образе Валерия использовала сумочку белого цвета на тонком ремешке. Мы предлагаем тебе обратить внимание на круглую сумку из соломки: она смотрится очень по-летнему. К тому же, яркий бирюзовый «хвостик» будет отлично сочетаться с твоим топом цвета морской волны.

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5 Соломенная шляпа

Каким бы «простым» ни казался этот аксессуар, выбрать его не так-то просто. Что действительно важно? Размер — соломенная шляпа не должна слишком сдавливать голову или слетать при малейшем порыве ветра. Цвет «соломы» — от темно-песочного до самых светлых нюдовых тонов. Советуем выбрать шляпку такого цвета, чтобы он был максимально приближен к цвету сумки.

6 Солнцезащитные очки

Этим летним аксессуаром точно нельзя пренебрегать ни в один из летних дней. Чтобы не приходилось мучительно подбирать очки к каждому новому образу — попробуй сразу найти универсальный вариант. Например, Валерия выбрала солнцезащитные очки в светлой оправе с тонированными стеклами для защиты от ультрафиолетовых лучей. Такой вариант подойдет под огромное количество летних образов в светлых тонах. Кроме того, тонированные стекла сейчас очень популярны.