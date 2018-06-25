Дерзкие ретро-наряды для милых отличниц в круизной коллекции Alexander Terekhov

Александр Терехов вновь обращается к эпохе 70-х в своей новой коллекции Terekhov Resort 2019.

"Хорошая девочка стала плохой" — так и хочется сказать в адрес героини этой коллекции. Она носит милые платья в классический горох и экстра-яркие oversize кожаные куртки. Мини из молочного цвета кожи сочетает с девичьей блузой с принтом из вишенок. И, конечно, не забывает о сексуальных платья с запахом и разрезом выше колена.

Александр Терехов в этот раз обходится без сияющего блеска, отдавая предпочтение чистым и ярким цветам: фиолетовому, алому, зеленому, нежно-голубому и нюдовому. Наряды из этой коллекции отлично бы смотрились и в фильме об эпохе 70-х, и в street-style образах героинь миланской и парижской недель моды.

Если ты тоже хочешь добавить своему милому образу немного дерзости — листай лукбук Alexander Terekhov и бери пример.

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Фото: архивы пресс-служб