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Дерзкие ретро-наряды для милых отличниц в круизной коллекции Alexander Terekhov
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Дерзкие ретро-наряды для милых отличниц в круизной коллекции Alexander Terekhov 

WMJ.ru 21 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Александр Терехов вновь обращается к эпохе 70-х в своей новой коллекции Terekhov Resort 2019.
"Хорошая девочка стала плохой" — так и хочется сказать в адрес героини этой коллекции. Она носит милые платья в классический горох и экстра-яркие oversize кожаные куртки. Мини из молочного цвета кожи сочетает с девичьей блузой с принтом из вишенок. И, конечно, не забывает о сексуальных платья с запахом и разрезом выше колена.
Александр Терехов в этот раз обходится без сияющего блеска, отдавая предпочтение чистым и ярким цветам: фиолетовому, алому, зеленому, нежно-голубому и нюдовому. Наряды из этой коллекции отлично бы смотрились и в фильме об эпохе 70-х, и в street-style образах героинь миланской и парижской недель моды.
Если ты тоже хочешь добавить своему милому образу немного дерзости — листай лукбук Alexander Terekhov и бери пример.
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Фото: архивы пресс-служб
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