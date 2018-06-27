Ножки-палочки и рвущаяся наружу грудь: Алена Шишкова поделилась пикантным фото с отдыха

25-летняя Алена Шишкова опубликовала горячее фото.

Время от времени модель Алена Шишкова демонстрирует фолловерам свои главные достоинства: точеную фигуру с пышной грудью. Вот и на этот раз красавица отдыхает и с курорта публикует в своем Instagram снимок, на котором она позирует в купальнике с леопардовым принтом. Ракурс выбран специально так, чтобы сделать акцент на стройных ногах и груди Алены, которая так и норовит выскочить из разреза купалька.

«Вот это здоровское фото»; «Ну как можно быть такой худой?!»; «Алена Богиня! До чего же хороша и фигура и душа!», — оставляют комментарии фолловеры.

А тебе нравится фигура и формы Алены Шишковой?

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Фото:Instagram