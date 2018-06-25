Белла Хадид показала, какой маникюр будет в моде этим летом

Лето — лучшее время для ярких бьюти-экспериментов. И Белла Хадид (21) знает об этом. В выходные модель посетила показ мужской коллекции Dior. Свой образ она продумала до мелочей: яркий желтый костюм, не менее яркий макияж под цвет наряда и кислотно-желтый маникюр (в который мы просто влюблены). все слайды Без сомнений, желтый — самый летний оттенок. Так что бери пример с Беллы, и не бойся цвета. А для вдохновения смотри нашу nail-подборку. все слайды Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-hadid-pokazala-kakoj-manikyur-budet-v-mode-etim-letom/