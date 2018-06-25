Водянова подчеркнула фигуру брючным костюмом, а Кейт Мосс вышла в свет в пижаме 

В Париже проходит Неделя мужской моды. В рамках этого события модный дом Dior организовал показа новой коллекции одежды своего креативного директора Кима Джонса. Открыл показ принц датский, а посмотреть новую коллекцию пришли мировые знаменитости. В зале были замечены актрисы, а также модели. Больше всего внимания к себе привлекла Кейт Мосс (Kate Moss). Британская супермодель выбрала необычный наряд для выхода в свет.
44-летняя Кейт появилась на публике в персиковом атласном костюме, который легко можно принять за пижаму. Свой образ она дополнила светлым плащом и туфлями на шпильке. С ней весь вечер общалась Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), которая выбрала более элегантный белый костюм, оттеняющий темный цвет ее кожи. Если Наоми уложила волосы в локоны, то Мосс даже не стала их расчесывать. Модель выглядела так, будто только встала с постели.
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А вот русская красавица Наталья Водянова подчеркнула женственную фигуру с помощью белой блузки с синим узором и светлых брюк. Модель довольно часто отдает предпочтение платьям, но на этот раз решила продемонстрировать свои длинные ноги, подчеркнув их брюками. А цветастая блузка напомнила русские мотивы. На светском мероприятии она затмила своих коллег.
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