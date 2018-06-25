Строго, но стильно: Иванка Трамп выбрала идеальное платье для совещания 

Grazia: последние новости

Блестящий выход! Кейт Бланшетт на вечернем шоу в серебряном жакете Saint Laurent

Пиджак и шорты — озорной наряд Беллы Хадид в лучших традициях 80-х

Белый не полнит: Рианна в белоснежном total look на показе Louis Vuitton