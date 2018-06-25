Строго, но стильно: Иванка Трамп выбрала идеальное платье для совещания 

Недавно в Белом доме состоялось совещание, на котором обсуждались главные экономические вопросы США. Среди присутствующих была и Иванка Трамп, которая отличилась не только активным участием в дискуссии, но и потрясающим внешним видом. Для мероприятия дочка президента США выбрала лаконичное синее платье от VASSA&Co из подиумной коллекции. Наряд идеально вписался в протокол встречи. В качестве прически Иванка предпочла прямые распущенные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Напомним, что Иванка Трамп является личным ассистентом Дональда Трампа с 29 марта 2017 года на неоплачиваемой основе. Она также замужем за Джаредом Кушнером — старшим советником президента США. Пара воспитывает троих детей: сыновей Джозефа и Теодора и дочь Арабеллу.