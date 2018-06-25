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GSK о глобальных HR-проектах в России и не только
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GSK о глобальных HR-проектах в России и не только 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
О том, как компании со 150-летней историей оставаться не просто на плаву, а быть флагманом в бизнес-среде, иметь репутацию современной и модной организации, рассказывает HR-директор GSK Юлия Лебедь.
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