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GSK о глобальных HR-проектах в России и не только
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GSK о глобальных HR-проектах в России и не только
HR-tv.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
HR-tv.ru
О том, как компании со 150-летней историей оставаться не просто на плаву, а быть флагманом в бизнес-среде, иметь репутацию современной и модной организации, рассказывает HR-директор GSK Юлия Лебедь.
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