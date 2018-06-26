Cliché: 5 причин, почему парижский стиль в одежде не так идеален, как кажется

В чем их секрет? Почему французский шик так популярен во всем мире? Почему каждая из нас стремится быть похожей именно на парижанку? Почему… Стоп! Хватит подражать! В этом материале мы разберемся, почему знаменитый парижский стиль не так идеален и подходит далеко не всем.

Скучнее, чем ты думаешь

Штампы вроде красного берета и тельняшки вовсе не характеристика настоящего стиля француженок. Если ты приедешь в Париж, увидишь, что так ходят только туристы, а настоящие парижанки одеваются совершенно иначе. С первого взгляда может показаться, что они выглядят скучно. Черно-белые сочетания, максимально простой крой, минималистичные аксессуары. Только супербрендовая сумка может выдать в парижанке модницу, следящую за последними тенденциями. Типичный образ парижанки описала в своей книге иллюстратор и одна из главных модниц современности Гаранс Доре: «Вы не встретите на улицах Парижа обилия ярких цветов, безумных причесок или много голого тела. Мода — это деликатное личное дело».

Слишком мало женственности

Мужской блейзер, огромный свитер и рубашка бойфренда — такие же типичные элементы гардероба француженки, как милое платье и блуза с декольте у россиянки. То, что кажется нам слишком грубым и мужским, парижанки носят умело и даже виртуозно, однако мало кто из них заботится о том, чтобы образ выглядел женственно и нравился кому-то, кроме них самих. Да, они умеют носить широкие брюки с водолазкой и обычным прямоугольным пальто, создавая стильные образы. Но никогда не наденут то, что будет выглядеть, на их взгляд, слишком откровенно. А это может быть даже простой бельевой топ. Кстати, ты знала, что настоящая парижанка практически никогда не носит каблуки! В ее гардеробе проще найти балетки, лоферы (опять привет гардеробу парня) и кеды.

Небрежность

Вновь обратимся за помощью к Гаранс и ее книге «Любовь. Стиль. Жизнь».

«Француженки небрежны и упорно придерживаются этого правила во всех аспектах своей жизни. У нас во Франции не принято слишком выделяться. Выпендреж вызывает подозрения. Это не означает, что стиль и красота совершенно не ценятся, но и то и другое крайне строго ограничивается, чтобы выглядеть естественно и ни в коем случае не затмить соседа». Для парижанки нормально не погладить футболку или выйти в свет немного лохматой. Для парижанки нормально небрежно загнуть манжеты на рукавах и заправить в джинсы лишь один край рубашки. Для парижанки нормально набросить кардиган на плечи так, будто бы она собиралась не полчаса, а 30 секунд. Для парижанки не нормально показать всем, что на создание этого образа ушло так много времени, а она вообще-то старалась.

Одежда для худых

Добрая половина, хотя мы бы сказали, что семь восьмых, парижанок носят размер не больше чем М. Большинство комплектов, которые они составляют, пойдет исключительно стройным девушкам. Парижанки умеют играть с объемами и смело носят oversize. Они не отказывают себе в мини и джинсах скинни. Но давай посмотрим правде в глаза: только обладательница стройных ног и в принципе отличной фигуры может позволить себе и скинни, и мужские костюмы, и огромные свитера без опаски выглядеть приземленной и широкой. К тому же жительницы Парижа страстно любят горизонтальную полоску. А она, как известно, тоже имеет свойство полнить.

Быть как парижанка очень дорого

Несмотря на то что поиск крутых вещей в масс-маркете любимейшее занятие француженок, большинство из них не представляет своей жизни без винтажных жакетов Chanel , сумочки Christian Dior из коллекций Рафа Симонса, свитеров из настоящего кашемира от Sonia Rykiel и, конечно, смокингов от Saint Laurent. Живя в главной столице моды, очень тяжело не поддаться ее влиянию. Ты вполне можешь встретить обычную студентку Сорбонны в топе из H&M, но с бабушкиной Birkin в руках. В этом все парижанки. Они относятся к вещам несколько по-другому: если уж нашли что-то свое — никогда не расстанутся, а люкс по определению живет дольше. Делай выводы.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, East News