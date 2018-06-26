В дерзкой мини-юбке, в продуктовой тележке и с батоном в руках: Elvira T устроила шоу в супермаркете

Elvira T не только молодая и талантливая певица, у которой, кстати, 9 ноября в Москва Hall состоится сольный концерт, но еще и девушка с отличным вкусом, знающая толк в моде. Эта красотка всегда на стиле и сама выпускает крутые вещи с цитатами из своих же песен.

С кем, как не с ней, проводить необычную и модную фотосессию? Этим вопросом задался WMJ.ru и сделал классную съемку с Elvira T, выбрав в качестве локации… простой супермаркет! Гадаешь, что же из этого вышло? Тогда скорее листай нашу фотогалерею и увидишь, как эта красотка устроила в магазине настоящее шоу, позируя в продуктовых отделах в самых разных образах и даже с батоном в руках. А ниже читай наше эксклюзивное интервью с певицей, в котором она рассказала об одежде из секонд-хенда, любви к oversize, желании стать эмо и не только!

О фотосессии в супермаркете и стеснении

Мне было интересно и весело сниматься в супермаркете! Покупатели, охранники, продавцы внимательно наблюдали за процессом и пытались сфотографировать все, что мы делаем. Меня это, к слову, нисколько не смущало. Я вообще незнакомых людей не стесняюсь. А вот знакомых — наоборот (улыбается).

Об увлечении модой и формировании вкуса

Раньше я не сильно заморачивалась по поводу того, что надеть, а модой и вовсе начала увлекаться не так давно, года три назад. Сейчас составлять look`и у меня получается гораздо лучше, потому что я сама сформировала свой вкус. Но, знаете, иногда мода просто сводит меня с ума. Тренды так быстро сменяются один за другим, что ты не успеваешь ни за чем уследить — и хочется просто махнуть на все это рукой!

Об эмо, готах и кольцах с черепами

В подростковом возрасте мне очень хотелось стать эмо. У меня даже было несколько вещей в их стиле. Например, черно-серые кроссовки с розовыми шнурками, колечки с черепами, браслеты а-ля рокерские. Но эмо я не была, да и вообще не знала, что слушают они, готы и другие субкультуры. Меня это обошло стороной.

О вязаных сапогах и джинсах с низкой посадкой

Помните эти вязаные сапоги разных цветов? Вот они никогда не были модными. Это больше некое веяние, которое настигло некоторые регионы нашей страны. Я такое не носила и мои друзья тоже. Но джинсы с низкой посадкой в моем гардеробе были. И то, когда мне было лет 13. Я тогда вообще ничего в моде не понимала (улыбается).

Конечно, с возрастом мои предпочтения в одежде сильно поменялись. Но единственное, что остается неизменным, — это комфорт. Мне он важен, как и любому человеку. Например, я до сих пор не люблю ходить на шпильках — и очень рада, что это сейчас не модно (смеется). Также, несмотря на мою стройность, мне нравится носить oversize, потому что в такой одежде я себя чувствую абсолютно по-другому. И на сцену мне тоже комфортно выходить в чем-то большом. Главное, чтобы на мне обязательно было что-то накинуто: куртка, пальто или олимпийка. Но это уже, наверное, психологические моменты, не связанные с модой.

Об уличном стиле и одежде из секонд-хенда

Я люблю уличный стиль. Такой, знаете, немножко «гоп» (смеется), немножко «спорт» — то, что удобно, и то, что мне нравится. Вообще, важно, чтобы у одежды была какая-то история, а потому лучше всего искать ее в секонд-хенде. Вряд ли ты найдешь такую крутую вещь в другом месте. Если только у мамы в гардеробе (улыбается). Очень смешно, когда бренды делают куртки специально протертыми, под винтаж. Это выглядит нелепо. Другое дело, если ты найдешь куртку реально из 90-х. Она будет выглядеть на миллион долларов, просто потому что у нее есть история, она реально классная, а может, ее вообще носил какой-то суперкрутой человек. Она по-другому выглядит, и это очень заметно.

О люксовых брендах и масс-маркете

Мне непринципиально, чтобы вещь была от именитого дизайнера. Вообще в моем гардеробе чего только нет! Например, недавно я купила в Брюсселе крутой плащ Burberry 70-х годов. С удовольствием его ношу, буду носить, и мои дети тоже будут его носить (смеется). К одежде из масс-маркета отношусь спокойно. Главное, чтобы вещь была прикольной. Конечно, есть люди, которым хочется как-то выделиться. Им как раз важен именно бренд. У меня никогда не было липовых вещей, поэтому мне кажется смешным, когда те, кто не может позволить себе одежду люксовых марок, покупают подделки.

О любимых вещах в гардеробе

У меня есть очень классная куртка. Помню, когда мама увидела ее, сказала: «О, у меня была точно такая же!» Это косуха из 90-х с большими, даже огромными, плечами (улыбается), которая никогда не выйдет из моды. Я понимаю, что буду носить ее всю жизнь. Таких вещей на самом деле в моем гардеробе много. А недавно в Париже купила себе идеальные джинсы Levi's и надеюсь, что они мне тоже долго прослужат.

Раньше моим кумиром была Рианна. Я два года пристально следила за ее жизнью, смотрела каждый выход в свет, изучала, во что она одета и как сочетает вещи. Потом она просто перестала быть мне интересной. Сейчас я слежу за какими-то брендами, стильными людьми и модными пабликами в Instagram. Это гораздо интереснее.

О российских дизайнерах

Я поддерживаю многих российских дизайнеров. Например, Supertrooper — очень крутой дизайнер и по совместительству мой друг, который делает эксклюзивные вещи, ни на что не похожие.

О выходе в свет и отказе от стилистов

Раньше продумывать и составлять свой образ я доверяла стилистам. Сейчас же мне самой интереснее собираться на мероприятия. Да и проще. Я лучше чувствую и понимаю, что мне идет.

О своем бренде одежды

Создание Elvira T — shop произошло случайно. Мне предложили сделать кепки с надписью из моей песни «Не будь дурой». Я согласилась и даже поверила в эту историю. Но, честно признаюсь, когда заказывали первую партию, подумала: «Как же мы будем это все продавать!» В итоге все кепки быстро раскупили, и пришлось заказывать еще одну партию. Затем пошли худи, которые тоже пользовались спросом. Так все и закрутилось. Но для меня это, естественно, не заработок. Бизнесом это тоже нельзя назвать. Это делается для тех людей, которым хочется носить вещи с любимой строчкой из моих песен.

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Текст:беседовала Валерия Яковлева

Фото:Артур Нечаев

Стиль: Алена Анфалова

Продюсер съемки: Валерия Скворцова