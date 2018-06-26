Мужчина всю жизнь скупал старые редкие «Форды» (а их распродали)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Автомобилями Ford Пит Ден Хартог (1926-2011) увлекался с раннего детства — его отец, владелец успешной транспортной компании, закупал «форды» для своего бизнеса. В 1956 году, унаследовав компанию от отца, Хартог начал приобретать автомобили Ford, поставив себе целью собрать наиболее полную коллекцию из всех выпускавшихся моделей марки. В 1997 он открыл доступ к своей коллекции для публики, основав частный музей в голландском городе Хиллегом.

Музей Ден Хартога, вмещавший более 200 экспонатов на площади почти 500 квадратных метров, стал настоящей Меккой для ценителей марки Ford со всего мира. Интересно, что находить классические Ford для коллекции Ден Хартогу часто помогали собственные сотрудники-дальнобойщики. Зная об увлечении хозяина компании, они записывали координаты увиденных в дороге старых «Фордов» или фотографировали их — и передавали информацию Ден Хартогу.

Поэтому распродажа коллекции частного музея Ден Хартога (Den Hartogh Museum) стала заметным событием в мире любителей классических автомобилей — на аукцион Bonhams были выставлены сразу более 220 экземпляров Ford начала и середины прошлого века! Коллекция Пита Ден Хартога отличалась потрясающим разнообразием: в ней были представлены как стандартные автомобили, так и специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды.

Продажа коллекции привлекла более 500 покупателей со всего мира. Торги, в общей сложности продлившиеся 10 часов, обслуживали четыре аукциониста. Коллекция была распродана полностью, а вырученные суммы многократно превзошли оценочную стоимость автомобилей. Покупатели потратили на 300 лотов 6 157 353 евро или около 7,2 млн долларов. Звездой и самым дорогим лотом аукциона стал Ford Model B 1905 года — к покупателю машина ушла за 419 750 евро, в 7 раз дороже оценочной стоимости.