Самая большая коллекция автомобилей Ford ушла из-под молотка за 7 млн долларов

Пит Ден Хартог стал невольным коллекционером полюбившейся марки автомобильной Ford . Ему удалось вобрать в коллекцию более 200 автомобиль, который начали собираться ещё в середине прошлого века.

В коллекцию вошли разные автомобили, как от обычных, стандартных так и автомобили спец. Версии, автобусы, коммерческий транспорт.

Торги длились около десяти часов, на него съехали потенциальные покупатели со всеми мира. Ни один автомобиль не остался не проданным и даже можно сказать, что суммы, вырученные за аукцион, превзошли все ожидания специалистов.

Всего было выручено практически 7 с половиной миллионов долларов.

Самым «лакомым кусочком» аукциона стал автомобиль Ford Model B 1905 года выпуска, автомобиль был куплен в Лас-Вегасе. Автомобиль ушёл из-под молотка за 30 миллионов рублей, что превышает стоимость первоначальную в семь раз.