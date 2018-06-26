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Самая большая коллекция автомобилей Ford ушла из-под молотка за 7 млн долларов
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Самая большая коллекция автомобилей Ford ушла из-под молотка за 7 млн долларов 

Car.ru 49 минут назад
Фото: Car.ru
Пит Ден Хартог стал невольным коллекционером полюбившейся марки автомобильной Ford. Ему удалось вобрать в коллекцию более 200 автомобиль, который начали собираться ещё в середине прошлого века.
В коллекцию вошли разные автомобили, как от обычных, стандартных так и автомобили спец. Версии, автобусы, коммерческий транспорт.
Торги длились около десяти часов, на него съехали потенциальные покупатели со всеми мира. Ни один автомобиль не остался не проданным и даже можно сказать, что суммы, вырученные за аукцион, превзошли все ожидания специалистов.
Всего было выручено практически 7 с половиной миллионов долларов.
Самым «лакомым кусочком» аукциона стал автомобиль Ford Model B 1905 года выпуска, автомобиль был куплен в Лас-Вегасе. Автомобиль ушёл из-под молотка за 30 миллионов рублей, что превышает стоимость первоначальную в семь раз.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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