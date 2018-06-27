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В Нидерландах продали коллекцию из 220 раритетных Ford
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В Нидерландах продали коллекцию из 220 раритетных Ford 

Автоновости дня 27 июня 2018
Фото: Автоновости дня
Самая большая частная коллекция старинных автомобилей Ford ушла с молотка на британском аукционе Bonhams. В ее состав входили более 220 машин, выпущенных в начале и середине прошлого века. При этом, частью коллекции были не только легковушки, но и автобусы, коммерческие грузовики, гоночные болиды и даже пожарные машины.
Самым дорогим экземпляром стал Ford Model B 1905 года выпуска с кузовом без дверей, выкупленный у отеля Imperial Palace в Лас-Вегасе знаменитым голландским коллекционером Деном Хартогом. Всего в мире насчитывается порядка 7-8 таких машин. В итоге он был продан почти в 7 раз дороже стартовой цены — за 419 750 евро (более 30 млн рублей).
Торги по всем автомобилям завершились за 10 часов, а за право из покупки боролись свыше 500 покупателей, съехавшихся на этот аукцион со всего мира. Итоговая сумма, вырученная за коллекцию, составила 6 157 353 евро или 452,2 млн рублей.
Женский форум  Ещё 11 источников 
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