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В Нидерландах с аукциона продали самую большую коллекцию автомобилей Ford
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В Нидерландах с аукциона продали самую большую коллекцию автомобилей Ford 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
На аукционе Bonhams распродали самую большую частную коллекцию автомобилей Ford. Это сразу более 220 машин начала и середины прошлого века, которую собрал Пит Ден Хартог — как стандартные автомобили, так и специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды.
На торгах, которые длились 10 часов, присутствовали более 500 покупателей со всего мира. Коллекция была распродана полностью, а вырученные суммы многократно превзошли оценочную стоимость автомобилей. Покупатели потратили на 300 лотов 6 157 353 евро (около 7,2 млн долларов или 452,2 млн рублей).
Самым дорогим лотом стал Ford Model B, выпущенный в 1905 году, с открытым кузовом без дверей типа «тонно», который Ден Хартог приобрел у отеля Imperial Palace в Лас-Вегасе. Всего было произведено около 500 таких машин, а до нашего времени дошли 7–8 экземпляров. За экземпляр из коллекции торговались дольше всего. В итоге машина ушла к покупателю за 419 750 евро (более 30 млн рублей) — в 7 раз дороже оценочной стоимости. Это стало самой большой суммой, когда-либо уплаченной за Ford Model B.
Как уже рассказывал портал «За Рулём — Кубань», автомобилями Ford Пит Ден Хартог (1926–2011) увлекался с раннего детства — его отец, владелец успешной транспортной компании, закупал «Форды» для своего бизнеса. Когда Пит Ден Хартог унаследовал компанию отца, он начал приобретать автомобили Ford с целью собрать наиболее полную коллекцию моделей марки, а позже основал частный музей в г. Хиллегоме (Нидерланды). После смерти Пита Ден Хартога руководить музеем стала его дочь Пета, но в силу возраста ей стало тяжело вести дела, и было решено продать коллекцию.
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