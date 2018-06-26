Как делают российскую обувь

Знаете ли вы, кто и как делает обувь, которую вы носите?

Да, в большинстве случаев это происходит на китайских фабриках, реже этим занимаются пафосные итальянцы в своих пафосных итальянских мастерских.

Но! Делают обувь и в России, а одно из крупнейших и самых современных производств находится в далеком сибирском городке Бердск, что в Новосибирской области.

Сегодня у нас есть возможность отправиться на фабрику группы компаний «Обувь России» и увидеть весь процесс производства настоящей российской обуви!

Обувная фабрика S-TEP (это ее прежнее название) вошла в группу компаний «Обувь России» в 2015 году, на данный момент производственная мощность предприятия — 500 тысяч пар обуви в год. Фабрика использует современное оборудование, автоматизирует производство и выпускает и выпускает обувь под собственными брендами (S-TEP, all. go), а также делает качественную обувь на заказ для других сетей и для государственных структур.

Итак, начнем по порядку. Путь обуви начинается с раскройно-швейного цеха, как и гласит название, тут кроют и шьют. Но прежде чем начать что-то шить, надо где-то взять материал.

Обувь состоит из кожи и других материалов, все они выглядят как маленькие детальки, из которых будто конструктор собирается уже полноценная обувь.

Но как же получить эти маленькие детальки? Здесь для их получения используют новейшее компьютеризированное оборудование. Девушка-оператор делает необходимые настройки на компьютере, а автоматизированный раскройный комплекс используя эти настройки вырезает готовые детальки. Такой способ гарантирует невероятную точность!

Готовые к использованию детали выглядят так.

Детали, детали, детали. Их очень много и каждая очень важна! На фабрике используют качественную натуральную кожу, нубук, велюр, овечий мех, шерсть, войлок и еще много всего.

Конечно, без людей никуда, тем более на таком производстве.

Деталька к детальке.

Каждый работник выполняет свою задачу.

На фабрике на каждом этапе ведется контроль, чтобы все было сделано четко и качественно. А у каждого рабочего места есть «напоминалка» о том, как сделать все правильно.

Последние штрихи перед отправкой обуви дальше…

Уже похоже на готовый ботинок?

На следующем этапе обувь попадает в литьевой цех. По прибытию она выглядит так.

Совсем скоро эти ботинки обретут стельку.

Работники делают все быстро и четко, сотни и тысячи одинаковых пар проходят через одни женские руки.

Обувь, которая себя плохо вела — бьют молотком!

А вот эта немецкая чудо-машина фирмы Desma уникальна для России. Немецкая литьевая технология позволяет осуществить прямой прилив подошвы из полиуретана к верху обуви. В процессе литья молекулы подошвы проникают в кожаный верх — ботинок становится единым целым.

Обувь устанавливается в специальные ячейки, куда машина заливает будущую подошву.

Вот так, через считанные минуты подошва и ботинок станут единым целым.

Дальше — контроль качества, а лишнее будет срезано. Такой обуви вы еще не видели.

Последние штрихи…

Самый последний и самый ответственный пункт проверки готовой обуви.

Дальше — в коробку и на полки магазинов!