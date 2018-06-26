Швейная фабрика из Нижегородской области стала компанией федерального масштаба

Швейная фабрика «Fors» — участник нижегородского кластера легкой промышленности — стала компанией федерального масштаба, сообщили в министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Компания из Большого Мурашкино молодая, ей всего 1,5 года. Предприятие выпускает женскую одежду прет-а-порте собственного бренда. Продукция фабрики продается в крупнейшем Интернет-магазине России Wildberries. В июле 2018 года начнутся поставки коллекций бренда FORS в Интернет-магазин Lamoda.

«Без зарегистрированной торговой марки вход на многие торговые интернет-площадки был невозможен. Кластер легкой промышленности Нижегородской области оплатил 90% всех расходов, связанных с регистрацией торгового знака. Еще несколько лет назад легкая промышленность Нижегородской области не могла похвастаться узнаваемыми во всей стране брендами одежды, рассчитанной на массового потребителя. Это сужало потенциальные рынки сбыта нижегородских предприятий, что мешало развивать производство и открывать рабочие места для нижегородцев. Именно поэтому мы приняли решение о создании кластера легкой промышленности в регионе, чтобы предприятия отрасли могли получить господдержку, помощь в развитии производства, создать новую импортозамещающую продукцию», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов

«Кластер очень помогает нам и в ежедневной деятельности: мы получаем бесплатные консультации, информацию о всевозможных видах государственной поддержки, важных для нас мероприятиях. Все это помогает нам развиваться. Наша фабрика наращивает объемы швейного производства, стабильно выпуская 2-3 новых модели одежды в неделю», — отметила директор фабрики, дизайнер Оксана Левина.