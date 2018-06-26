Привет из 90-х: самый спорный бьюти-тренд

Помнишь большие бархатные резинки, которые в детстве были у каждой девочки? Кто бы мог подумать, что они снова вернутся в моду. Согласны, тренд неоднозначный, но не стоит относиться к нему слишком серьезно. Попробуй обыграть его и сделать из обычной провинциальной резинки модный аксессуар на каждый день. Кстати, необязательно выбирать скучные однотонные варианты из ткани. Не бойся добавить цвета и присмотрись к велюру, бархату, коже или меху. А вот про рюши, стразы и декор забудь — это будет лишним.

Кстати, помнишь, Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» сказала, что ни одна уважающая себя девушка не появится на людях в такой резинке? Так вот, чтобы было не стыдно выйти из дома с этим аксессуаром, заранее продумай свою прическу. Лучше всего большие резинки носить на низком, слегка спущенном хвосте или закреплять ими высокий пучок, а конский хвост — вообще беспроигрышный вариант.

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Если у тебя остались сомнения — смотри нашу звездную подборку любителей больших резинок и вдохновляйся на новый образ.

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