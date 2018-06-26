Ещё
Привет из 90-х: самый спорный бьюти-тренд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Привет из 90-х: самый спорный бьюти-тренд 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Помнишь большие бархатные резинки, которые в детстве были у каждой девочки? Кто бы мог подумать, что они снова вернутся в моду. Согласны, тренд неоднозначный, но не стоит относиться к нему слишком серьезно. Попробуй обыграть его и сделать из обычной провинциальной резинки модный аксессуар на каждый день. Кстати, необязательно выбирать скучные однотонные варианты из ткани. Не бойся добавить цвета и присмотрись к велюру, бархату, коже или меху. А вот про рюши, стразы и декор забудь — это будет лишним.
Кстати, помнишь, Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе» сказала, что ни одна уважающая себя девушка не появится на людях в такой резинке? Так вот, чтобы было не стыдно выйти из дома с этим аксессуаром, заранее продумай свою прическу. Лучше всего большие резинки носить на низком, слегка спущенном хвосте или закреплять ими высокий пучок, а конский хвост — вообще беспроигрышный вариант.
все слайды
Если у тебя остались сомнения — смотри нашу звездную подборку любителей больших резинок и вдохновляйся на новый образ.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/privet-iz-90-h-samyj-spornyj-byuti-trend/
Peopletalk: последние новости
Канье Уэст выпустил... плед. И его раскупили за ночь! Новая жертва: после Селены Гомес Стефано Габбана переключился на Ариану Гранде Hot! Новые фотографии Кендалл Дженнер в купальнике
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни65
Уже не те: как изменились секс-символы прошлого1
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»1
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»81
Боня оголилась на футбольном матче90
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение