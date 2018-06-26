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Жаркие подарки — как порадовать себя летом?
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Жаркие подарки — как порадовать себя летом? 

BeautyHack.ru 36 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Универсальная палетка теней для отпуска, тушь на водной основе и кремовый хайлайтер с деликатным сиянием — какой бренд порадует нас подарками этим летом?
Сюрприз приготовила марка Марка Vivienne Sabo cовместно с сетью парфюмерии и косметики Л’Этуаль. Летняя коллекция Plume 2018 сразу вызывает ассоциации с теплым временем года — легкие текстуры, нежные оттенки, яркие упаковки дарят ощущение радости и предвкушения скорого путешествия (в середине лета тоже актуально — ведь самые яркие впечатления еще впереди).
Попробовать новинки этим летом можно еще и с пользой — до 11 июля купите два любых средства коллекции и получите в подарок одну из четырех серебряных подвесок бренда Sokolov (отличное дополнение к легкому макияжу) и другие призы от Vivienne Sabo! Подробнее о том, какие средства коллекции стоит приобрести, можно прочитать здесь).
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