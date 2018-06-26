Мишель Пфайффер затмила всех на премьере «Человека-муравья

Звезда выглядит потрясающе и выбирает очень смелые наряды.

В Голливуде состоялась премьера долгожданной ленты из киновселенной Marvel — «Человек-муравей и Оса». И главной звездой вечера стала 60-летняя Мишель Пфайффер , которая сыграла роль первой Осы, Джанет Ван Дейн.

Для премьеры Мишель выбрала элегантный черный комбинезон из поблескивающей ткани с очень глубоким декольте и дополнила этот соблазнительный образ изящным украшением-кулоном. Выглядела актриса потрясающе: кажется, она почти не изменилась со времен начала карьеры.

«В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь отлично выглядеть в своем возрасте, — рассказывала актриса в многочисленных интервью, — Больше нет необходимости стараться быть моложе. Я смотрю на свои годы с той точки зрения, что мне 60, но я прекрасно выгляжу, поэтому все отлично».

Но мы уверены, один из главных секретов привлекательности и сексуальности звезды — в ее безупречном стиле. В отличие от многих «возрастных» звезд (вспомним Памелу Андерсон или Сару Джессику Паркер ) она всегда одевается безупречно. И если когда-то, на рубеже 70-х и 80-х годов ее наряды преимущественно состояли из коротких джинсовых шорт или юбок, открытого живота и розового цвета, то уже к расцвету карьеры звезды все изменилось.

Например, в год выхода принесшего ей первую номинацию на лучшую женскую роль фильма «Леди-ястреб» актриса экспериментировала с мужским стилем, сочетая светлые джинсы с пиджаками «с чужого плеча» и мягкими шляпами.

А с возрастом Мишель Пфайффер стала носить гораздо больше цвета, украшений и богатых фактур. В ее гардеробе появились платья рубиновых, синих, болотных оттенков, и она выглядела в этих цветах роскошно. Ну, а любимым цветом актрисы был и остается черный. Она прекрасно знает, что лучше всего он смотрится именно на блондинках.

Wday.ru проследил, как с годами менялись модные привычки звезды.

Как менялся стиль Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер, 1985 год Мишель Пфайффер, 1990 год Мишель Пфайффер, 1991 год Мишель Пфайффер, 1993 год Мишель Пфайффер, 1998 год Мишель Пфайффер, 2004 год Мишель Пфайффер, 2007 год Мишель Пфайффер, 2012 год Мишель Пфайффер, 2013 год Мишель Пфайффер, 2014 год Мишель Пфайффер, 2017 год Мишель Пфайффер, 2018 год Мишель Пфайффер, 2018 год Мишель Пфайффер рассказала о прошлом в секте

Фильтры и реальность: 12 звезд, которые в жизни выглядят иначе

Читайте также: