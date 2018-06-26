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Из частного музея в Голландии продали сразу 220 раритетных Ford
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Из частного музея в Голландии продали сразу 220 раритетных Ford 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автомобильная коллекция частного музея Ден Хартог, собравшая старинные модели Ford, являлась одной из самых больших в мире и распродажу 220 ее экспонатов можно назвать сенсацией.
Экспозиция, включающая стоковые модели, спецверсии, пожарные авто, автобусы и даже спортивные машины легендарного бренда, была полностью распродана на аукционе.
Больше всего удалось выручить за Ford Model B 1905 с открытым кузовом в стиле «Tonno», он обошелся в 488 тысяч долларов. В свое время эту модель Ford выпустили в количестве 500 штук, но на данный момент их осталось не более 8 экземпляров.
На сотню тысяч долларов меньше оказалась итоговая цена фаэтона Ford Model K, его приобрели за 400 тысяч.
В 100 тысяч долларов обошелся новому владельцу снегоход Ford, собранный на основе Model A 1930.
В целом от продажи раритетных авто организаторы аукциона наторговали примерно 7,2 млн долларов.
Отец владельца коллекции, Питера ден Хартога, закупал американские авто для бизнеса, а после его смерти Хартог-младший решил собрать самую полную коллекцию транспортных средств бренда Ford.
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