Из частного музея в Голландии продали сразу 220 раритетных Ford

Автомобильная коллекция частного музея Ден Хартог, собравшая старинные модели Ford , являлась одной из самых больших в мире и распродажу 220 ее экспонатов можно назвать сенсацией.

Экспозиция, включающая стоковые модели, спецверсии, пожарные авто, автобусы и даже спортивные машины легендарного бренда, была полностью распродана на аукционе.

Больше всего удалось выручить за Ford Model B 1905 с открытым кузовом в стиле «Tonno», он обошелся в 488 тысяч долларов. В свое время эту модель Ford выпустили в количестве 500 штук, но на данный момент их осталось не более 8 экземпляров.

На сотню тысяч долларов меньше оказалась итоговая цена фаэтона Ford Model K, его приобрели за 400 тысяч.

В 100 тысяч долларов обошелся новому владельцу снегоход Ford, собранный на основе Model A 1930.

В целом от продажи раритетных авто организаторы аукциона наторговали примерно 7,2 млн долларов.

Отец владельца коллекции, Питера ден Хартога, закупал американские авто для бизнеса, а после его смерти Хартог-младший решил собрать самую полную коллекцию транспортных средств бренда Ford.