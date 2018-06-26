Топ-10 неоновых купальников

Неон — тренд сезона. И как прекрасно, что сейчас лето! Собрали 10 лучших кислотных купальников, которые будут очень сексуально смотреться на загорелой коже.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/neonovye-kupalniki/