Косметичка для отпуска — что взять с собой?

Одна палитра для макияжа, универсальные тени и стойкая яркая помада — редактор BeautyHack Дарья Сизова рассказывает, какие новинки Chanel точно пригодятся и в европейском городе, и на островах.

Этим летом бренд выпустил новую коллекцию Eclat et Transparence De Chanel, которая создает настоящее летнее настроение — яркие блики и переливы, легкий румянец, матовые тона, которые оттеняют загорелую кожу, цвета морской волны, шелковые текстуры и упаковки, которые будут пробуждать мечты о лете даже осенью.

«Хочется передать все великолепие лета и в то же время сделать это почти незаметными штрихами, намеками, как будто ты просто обыгрываешь естественные свойства кожи», — рассказывает про новые средства Лючия Пика, креативный директор по макияжу Chanel

Редактор BeautyHack Дарья Сизова попробовала новинки и рассказала, почему их обязательно нужно положить в отпускную косметичку.

Набор для скульптурирования Palette Essentielle Ete Eclat Solaire

У меня достаточно круглое лицо, поэтому в любом, даже самом нюдовом макияже подчеркиваю скулы, освежаю лицо румянами и создаю переливы на скулах. Но всегда летаю с маленьким чемоданом — брать с собой три средства нет ни возможности, ни желания — поэтому мне так понравилась новая палетка. С ней можно нанести макияж в режиме «здесь и сейчас» — все оттенки прекрасно растушевываются подушечками пальцев.

Подчеркиваю скулы коричневым оттенком, создаю золотистое свечение над скулой и добавляю пару капель яркого оттенка на яблочки щек — сразу выгляжу посвежевшей и отдохнувшей. Особенно хорошо тона новой палетки выглядят на загорелой коже (каким средством воспользоваться, если вы не успели загореть на солнце, читайте здесь).

Но палитра хороша не только для легкого и естественного контуринга — с ней можно создать полноценный макияж в поездке. Нанесите коричневый оттенок в складку века, а золотистый — в центр, и у вас получится сияющий макияж глаз с влажным эффектом. А румяна с легкостью заменят вам помаду — всего пара движений, и макияж с эффектом зацелованных губ готов!

Палетка теней Creation Exclusive Eclat Enigmatique

К выбору теней для путешествия всегда подхожу очень ответственно: в отпуске макияж как никогда зависит от настроения, и с собой должны быть «инструменты» на все случаи жизни — от нюдовых оттенков до ярких вечерних smoky eyes.

В новой палетке бренда собраны на редкость удачные и универсальные цвета — подойдут для любого типа внешности и образа. У теней шелковистая, пудровая текстура и полупрозрачный пигмент — а значит, их можно наслаивать, добиваясь нужной яркости цвета. Оттенки хорошо тушуются между собой, давая безграничный простор для фантазии.

Помада-карандаш Le Rouge Crayon De Coleur

Макияж губ — мой любимый акцент в летнем образе. Буквально пара движений, и образ становится ярким, а макияж — завершенным. Но в отпуске лучше не «изобретать велосипед», смешивая несколько средств, добиваясь нужного цвета, экспериментируя с матовыми оттенками и постоянно обновляя помаду. А еще она не должна сушить губы — солнце и так «постаралось» за нее. Сложно, да? Лучшее средство нашлось в новой коллекции — стойкая помада-карандаш отвечает всем вышеуказанным требованиям. У нее приятный сатиновый финиш и нелипкая текстура — средство не затекает в мелкие трещинки и за контур губ.

В линейке представлено четыре оттенка на любой «отпускной» случай — пастельный молочно-розовый A La Rosee (для вечерней романтичной прогулки по побережью), карамельно-розовый нюд Au Naturel (для того, чтобы потеряться в переулках европейского города), красный Ultra-Rose (для рокового образа) и мой любимый, малиново-коралловый Rose Shocking (по поводу и без!).