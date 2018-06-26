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Как одеваться в стиле милитари летом
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Как одеваться в стиле милитари летом 

SNCmedia.ru 10 минут назад
Фото: depositphotos
Милитари (на пару со всей палитрой оттенков хаки) настолько прочно обосновался в наших шкафах, что уже мало кто ассоциирует его с военной формой и армией). Рассказываем, как круто адаптировать этот стиль под летний гардероб и не выглядеть, как прапорщик в отставке!

Добавляем цвет

Чтобы стилизовать милитари-образ, не обязательно с головы до ног одеваться в камуфляжный принт. Одного намека на цветовую палитру или фасон военной формы уже будет достаточно. Выбираем ключевые оттенки: песочный, насыщенный коричневый, светло-оливковый и хаки. Интегрируя в образ один из этих цветов, мы получаем легкую аллюзию на армейскую униформу. Поэтому ищем в своих гардеробах рубашки с накладными карманами, легкие и невесомые куртки-бомберы, летние тренчи, юбки с широкими акцентными поясами и миксуем их с удобными и привычными нам вещами из летнего гардероба. Если выбираете камуфляжный принт в классических зелено-черных тонах, сочетайте его с максимально нейтральными вещами или более женственными юбками и платьями — так образ точно не будет выглядеть тривиально.

Одна вещь

Классическая прямая юбка или свободные брюки в сочетании с базовым топом или футболкой — наиболее простой и привычный образ, в котором можно «и в пир, и в мир». С туфлями-лодочками выглядиn сдержанно и по-деловому, а с кроссовками (например, с ультрамодными сейчас ugly sneakers) — повседневно и нескучно. К тому же, в таком образе вам точно будет комфортно, так как цвет хаки — один из наиболее практичных оттенков в городских джунглях.

Тотал-лук

Тому, кто настроен максимально серьезно и хочет об этом заявить, стоит поэкспериментировать с тотал-луками в стиле милитари. Выбираем длинный легкий тренч или накидку в сочетании с мини-шортами и топом или хлопковый комбинезон песочных оттенков — его можно носить с простой футболкой, приспустив нижнюю часть комбинезона. Уместными будут комплекты из рубашки и юбки из плотного хлопка или денима в единой цветовой гамме, двубортные платья-жакеты или удлиненные рубашки в сочетании с широкими кожаными ремнями — поле для творчества безгранично. А чтобы не выглядеть как оторвавшийся от роты лейтенант, добавляем к образу крупные акцентные серьги или сумку необычной формы и вуаля — самодостаточный, «сильный и независимый» образ для города готов!
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