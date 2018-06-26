Стильные образы недели: белые босоножки, клетчатое платье и желтая сумка

Однотонное платье

Такое платье станет палочкой-выручалочкой, когда нужно выглядеть элегантно и стильно. Лучше отдать предпочтение пастельным оттенкам — мятному, лавандовому, нюдовому или голубому, а в качестве дополнения выбрать невесомые босоножки с тонкими ремешками и сумку строгой геометрической формы. Стильные платья свободного силуэта нежного пудрового и голубого оттенка вы можете найти в бутике дизайнерской одежды MASHA GORYACHEVA.

Платье «Камилла» от Маши Горячевой,

цена: от 4 700 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Платье «Крис» от Маши Горячевой,

цена: от 9 400 руб., заказать: +7 (987) 955-06-55​

Свободные брюки

На лето лучше выбирать брюки карамельного или приглушенного зеленого оттенка. Комбинируем их с воздушной белой блузой, широким ремнем, остроносыми лодочками — и повседневный городской образ готов. Хорошо будут сочетаться свободные брюки карамельного цвета с остроносыми бежевыми лодочками от магазина обуви и аксессуаров CORSOCOMO.

Туфли-лодочки CORSOCOMO, цена: от 9 800 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Туфли-лодочки CORSOCOMO, цена: от 9 800 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Белые босоножки

Белоснежные босоножки — универсальная обувь для жаркого лета. Она освежит темный наряд, а светлому добавит утонченности. Отдаем предпочтение кожаным моделям с тонкими ремешками и высокой шпилькой.

Босоножки CORSOCOMO, цена: от 8 200 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Босоножки SCHUTZ в Milano Moda, цена: от 17 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Платье с принтом

В этом сезоне мода приемлет любые сочетания, даже самые неожиданные. Вдохновляемся уличным примером и берем за основу платье с принтом, пусть оно будет в клетку, полоску или цветочек. Добавляем к нему обувь контрастного оттенка и такого же цвета сумку. Советуем обратить внимание на яркие платья в полоску и с крупным флористическим принтом от первого монобрендового магазина SPORTALM.

Платье «Баретта» в SPORTALM, цена: от 31 725 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Платье «Шаттер» в SPORTALM, цена: от 18 000 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Желтая сумка

Сумка солнечного оттенка будет уместна и на пляже, и в городе. Сочетаем ее с ярким однотонным платьем и включаем камеру — фотографии обещают быть сногсшибательными! Дополните свой летний образ сумочками яркого желтого цвета от Bagsland. Несмотря на небольшой объем, в эти сумки поместится все самое необходимое!

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 613 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Сумка женская Bagsland, цена: от 1 347 руб.,

заказать: +7 (343) 382-58-05​

Полосатые брюки

Строгие полосатые брюки хороши для летних будней. Комбинируем их с яркой обувью, фантазийной блузой — и отправляемся на встречу с подругами или семейный обед. Пусть ярким акцентом станут босоножки цвета фуксии от интернет-магазина Milano Moda.

Босоножки STUART WEITZMAN в Milano Moda,

цена: от 34 200 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Босоножки SCHUTZ в Milano Moda,

цена: от 13 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

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