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«Моложе с каждым годом!»: Самые провокационные наряды 69-летней Аллы Пугачевой
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«Моложе с каждым годом!»: Самые провокационные наряды 69-летней Аллы Пугачевой 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
В свои 69 лет Алла Пугачева выглядит значительно моложе своих ровесниц. Певица не уступает место на пьедестале отечественной эстрады ни 70-летней Софии Ротару, ни близкой подруге 64-летней Лайме Вайкуле, оставаясь самой востребованной исполнительницей современности. Однако это не помешало Примадонне объявить о своем намерении уйти со цены и оставить гастрольную деятельность ради 4-летних близнецов Гарри и Лизы. Малыши появились на свет, когда Алле Борисовне уже исполнилось 65 лет, а ее супругу телеведущему Максиму Галкину 38!
В одном из своих интервью Алла Пугачева призналась, что мечтает увидеть какими будут ее дети, когда повзрослеют. Артистка переживает из-за того, что успеет поделиться с сыном и дочкой своим жизненным опытом, помочь определиться с будущей профессией. Однако о будущем звездных близнецов переживать не стоит. Маленькая Лиза уже сумела завоевать сердца российских поклонников. Девочка приняла участие в модном показе детской коллекции дизайнера Галины Юдашкиной. 4-летняя Лиза вышла на подиум в белом свадебном платье и фате.
Примадонна отечественного шоу-бизнеса балует обновками не только наследницу именитой фамилии и ее маленького братика Гарри, но и подбирает стильные наряды для себя. После феноменального похудения, по слухам, Алла Борисовна сбросила 53 килограмма, певица смогла позволить себе платья и мини-шортики, которые не примеряла даже в юности. Только за последний год артистка потеряла 20 килограммов и продолжает стремительно худеть. По информации одного из изданий светской хроники, супруга Максима Галкина выбрала для себя оригинальную диету. Еще домработница Филиппа Киркорова рассказывала о том, что Алла Борисовна любит овощные супчики, часто готовит окуня в фольге и ввела в свой рацион гречку. Певице пришлось отказаться от соленого, перестать есть на ночь и исключить из питания хлеб и другие мучные изделия.
При этом Алла Пугачева изменила режим дня: артистка ложилась спать до 23:00, чтобы наладить обмен веществ, благодаря чему певица стала терять килограммы быстрее, чем при обычной диете.
Сбросив лишний вес Алла Борисовна кардинально сменила имидж. Сайт Teleprogramma.pro представляет Топ-10 самых провокационных нарядов Аллы Пугачевой. В гардеробе звезды появились: мини-юбки, джинсовые шортики, клетчатые рубашки, шифоновые блузки, чулки, туфли на каблуках, брюки-дудочки, джинсы и облегающие фигуру платья.
(Фото: @maxgalkinru)
Супруг Аллы Борисовны опубликовал в своем микроблоге фото, на котом певица позирует в нежно-кремовой блузке, летних брюках и удобных кроссовках. Поклонники восхитились роскошным декольте Примадонны, отметив, что ив 69 лет женщина может выглядеть привлекательной и быть желанной.
(Фото: @allapugacheva_koroleva)
Певица редко соглашается принять участие в концертах, однако нередко выступает на мероприятиях, на которых приглашают в качестве звезды. «Позаимствовала рубашку у мужа?!» — задались вопросом поклонники, добавив, что и подобный экстравагантный образ подчеркивает то, как сильно похудела Алла Борисовна. Черные чулки и галстук добавили наряду остроты.
(Фото: @alla_orfey)
Вне сцены Алла Пугачева предпочитает стиль Casual, который подходит абсолютно всем женщинам и в любом возрасте. Примадонна примерила легкую клетчатую рубашку и джинсовые шортики, показав фанатам стройные ножки.
(Фото: @alla_fotolife)
Вечерний выход Аллы Борисовны и Максима Галкина никого не оставил равнодушным. Разница в возрасте в 28 лет не помешала супругам построить доверительные и гармоничные отношения. Алое платье в пол и черный поясок на талии певицы делают наряд легким и воздушным. Максим выбрал классический костюм и бабочку.
(Фото: @alla_fotolife)
И снова дерзкое мини. В гардеробе артистки появились платья и жакеты насыщенного алого оттенка. Кожаные шорты, внушительно декольте и удлиненный пиджак создают образ популярный в 90-х годах.
(Фото: @alla_fotolife)
К слову, в арсенале певицы есть и лаконичные наряды девственно-белых цветов. Волшебное платье с вышивкой в зоне декольте идеально подходит нежному образу Аллы Борисовны, как и ее стильная прическа с удлиненной челкой.
(Фото: @orbakaite_k)
Алла Пугачева уделяет внимание не только 4-летним Гарри и Лизе. В ее любви и советах нуждаются и внуки: Дени Байсаров и Клавдия Земцова души не чают в звездной бабушкой. В одном из своих интервью младший сын Кристины Орбакайте признался, что в домашней обстановке они редко называют Аллу Борисовну бабушкой. Чаще всего — Аллочка или Аллуся! На прогулку с внуками певица выбрала модные светло-голубые джинсы, легкую куртку и блестящий рюкзак.
(Фото: @maxgalkinru)
Этот снимок был сделан Максимом Галкиным еще прошлым летом! Однако поклонники до сих пор не перестают оставлять на страничке шоумена комментарии, восхищаясь молодостью и стройностью певицы. Джинсовый ансамбль: шортики и куртка-безрукавка стали хитом. А маленькая Лиза, как и ее звездная мама позирует перед объективами фотокамер в стильном летнем наряде.
(Фото: @alla_fotolife)
Остается верна себе! Сбросив 20 килограммов Алла Пугачева сохранила в гардеробе туники и шляпки, которые как нельзя лучше показывают, что певица готова на любые эксперименты со внешностью.
(Фото: @alla_fotolife)
Узнать певицу после экстримального похудения не так-то просто! Кто бы мог предположить, что Алла Борисовна скрывает от миллионов поклонников стройные ножки, которым позавидовали бы и ведущие супермодели западных подиумов. Сама певица не раз благодарила поклонников за поддержку, а в интервью Олегу Меньшикову призналась, что главная радость для нее — дарить свое творчество тем, кто действительно ценит то, что делают артисты.
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