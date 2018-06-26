Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом

23 июня, в субботу, прошел дебютный показ Кима Джонса для Dior Homme. Как повелось, взгляды аудитории были обращены не только на происходящее на подиуме, но и на гостей показа, среди которых была модель Белла Хадид в желтом костюме Dior, с желтым маникюром и макияжем в тон. Такое посвящение цвету не должно остаться незамеченным, поэтому если вы до сих пор еще не решились на желтые наряды, то самое время об этом задуматься. Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летомПервая ассоциация, которая приходит нам в голову при упоминании желтого цвета — это, конечно же, солнце. Солнце тянет за собой

воспоминание о лете, теплой погоде и возможности одеваться ярко. Идеальными для лета будут желтые платья самых разных фасонов, которые подойдут и для выходных, и для трудовых будней в офисе.

Если вы волнуетесь, что желтый цвет по каким-то причинам

оказался в этом сезоне не в моде, то расслабьтесь. Институт цвета Pantone давно

анонсировал модные оттенки лета и желтый цвет попал в этот список сразу в двух

вариациях. Первый Meadowlark — лимонный оттенок, напоминающий сразу и о фруктах, и о полях, усеянных подсолнухами, и о пчелиных сотах. Идеальный

вариант для летних юбок и легких брюк.

Второй цвет Lime Punch — более дерзкий, практически

кислотный и неоновый. Цвет прохладных коктейлей, которые освежают в жару, и летних вечеринок под открытым небом. Сам по себе Lime Punch очень яркий, и одежда такого цвета может сыграть ведущую роль в вашем образе, будь то юбка или футболка.

Для стеснительных модников, которые не готовы одеваться ярко

с ног до головы, но не могут пропустить модные веяния, отличной заменой платьям

и брюкам будут желтые аксессуары и обувь. Во-первых, эти яркие акценты точно

задержат чужое внимание на вашем образе. Во-вторых, знатокам моды они дадут

понять, что вы тоже следите за последними тенденциями.