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Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом
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Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летом 

Fraufluger.ru 28 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
23 июня, в субботу, прошел дебютный показ Кима Джонса для Dior Homme. Как повелось, взгляды аудитории были обращены не только на происходящее на подиуме, но и на гостей показа, среди которых была модель Белла Хадид в желтом костюме Dior, с желтым маникюром и макияжем в тон. Такое посвящение цвету не должно остаться незамеченным, поэтому если вы до сих пор еще не решились на желтые наряды, то самое время об этом задуматься. Модные тенденции: почему вам стоит носить желтый цвет этим летомПервая ассоциация, которая приходит нам в голову при  упоминании желтого цвета — это, конечно же, солнце. Солнце тянет за собой
воспоминание о лете, теплой погоде и возможности одеваться ярко. Идеальными для  лета будут желтые платья самых разных фасонов, которые подойдут и для выходных, и для трудовых будней в офисе.
Если вы волнуетесь, что желтый цвет по каким-то причинам
оказался в этом сезоне не в моде, то расслабьтесь. Институт цвета Pantone давно
анонсировал модные оттенки лета и желтый цвет попал в этот список сразу в двух
вариациях. Первый Meadowlark — лимонный оттенок, напоминающий сразу и о  фруктах, и о полях, усеянных подсолнухами, и о пчелиных сотах. Идеальный
вариант для летних юбок и легких брюк.
Второй цвет Lime Punch — более дерзкий, практически
кислотный и неоновый. Цвет прохладных коктейлей, которые освежают в жару, и  летних вечеринок под открытым небом. Сам по себе Lime Punch очень яркий, и  одежда такого цвета может сыграть ведущую роль в вашем образе, будь то юбка или  футболка.
Для стеснительных модников, которые не готовы одеваться ярко
с ног до головы, но не могут пропустить модные веяния, отличной заменой платьям
и брюкам будут желтые аксессуары и обувь. Во-первых, эти яркие акценты точно
задержат чужое внимание на вашем образе. Во-вторых, знатокам моды они дадут
понять, что вы тоже следите за последними тенденциями.
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