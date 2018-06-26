Женщина узнала новый трюк от своей невестки, но все пошло не так, как планировалось!

Свекровь неожиданно заехала в дом недавно замужней пары. Она постучала в дверь, потом сразу вошла. Она была шокирована, увидев свою невестку лежащей на диване, совершенно голой.

«Что ты делаешь?!»— спросила она.

«Я жду, когда Джефф вернется с работы», — ответила невестка.

«Но ты же голая!» — воскликнула теща.

«Это мое любовное платье», — объяснила невестка.

«Любовное платье? Ты голая!»

«Джефф любит, когда я ношу это платье! Это делает его счастливым, и это делает меня счастливой.»

По дороге домой теща задумалась о любовном платье. Когда она вернулась домой, она разделась, надушилась лучшими своими духами и ожидающе ждала своего мужа, задорно лежа на диване.

Наконец ее муж вернулся домой. Он вошел и увидел ее голой на диване:

«Что ты делаешь?» — спросил он.

«Это мое любовное платье, » — ответила она.

«Его срочно нужно гладить», — сказал он. — «Что на ужин?»