Ещё
Женщина узнала новый трюк от своей невестки, но все пошло не так, как планировалось!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина узнала новый трюк от своей невестки, но все пошло не так, как планировалось! 

Карельские вести 1 час назад
Свекровь неожиданно заехала в дом недавно замужней пары. Она постучала в дверь, потом сразу вошла. Она была шокирована, увидев свою невестку лежащей на диване, совершенно голой.
«Что ты делаешь?!»— спросила она.
«Я жду, когда Джефф вернется с работы», — ответила невестка.
«Но ты же голая!» — воскликнула теща.
«Это мое любовное платье», — объяснила невестка.
«Любовное платье? Ты голая!»
«Джефф любит, когда я ношу это платье! Это делает его счастливым, и это делает меня счастливой.»
По дороге домой теща задумалась о любовном платье. Когда она вернулась домой, она разделась, надушилась лучшими своими духами и ожидающе ждала своего мужа, задорно лежа на диване.
Наконец ее муж вернулся домой. Он вошел и увидел ее голой на диване:
«Что ты делаешь?» — спросил он.
«Это мое любовное платье, » — ответила она.
«Его срочно нужно гладить», — сказал он. — «Что на ужин?»
Карельские вести: последние новости
Безумный Шляпник одобрил бы: самые яркие образы со скачек Royal Ascot 2018 Подсчитано число убитых ради нарядов Виктории Бекхэм животных: их сотни Безумные дни брендов. Топ лучших скидок и акций Петрозаводска
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»81
Егор Крид готовится стать отцом1
7 отпускных привычек, которые вас губят
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»17
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение