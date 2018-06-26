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Вышла вторая коллаборация Raf Simons и Eastpak
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Вышла вторая коллаборация Raf Simons и Eastpak 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Вышла совместная коллекция рюкзаков Raf Simons и Eastpak, которая была анонсирована во время показа мужской коллекции осень-зима 2018. Для нее Раф Симонс по-новому посмотрел на классические модели Eastpak. В результате сотрудничества появились пять рюкзаков с отсылками к тренчам 60-х годов, городским субкультурам и haute couture середины прошлого века. В коллекцию вошли как классические рюкзаки, так и новые модели с накладными карманами — в черном и кирпично-красном цветах, а также рюкзак-слинг в черно-серую клетку. Рюкзаки будут стоить от $200 до $500 и появятся в интернет-магазине Eastpak 1 августа, а также у некоторых ритейлеров.
Первая совместная коллекция Raf Simons и Eastpak вышла год назад.
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