Вышла вторая коллаборация Raf Simons и Eastpak

Вышла совместная коллекция рюкзаков Raf Simons и Eastpak, которая была анонсирована во время показа мужской коллекции осень-зима 2018. Для нее Раф Симонс по-новому посмотрел на классические модели Eastpak. В результате сотрудничества появились пять рюкзаков с отсылками к тренчам 60-х годов, городским субкультурам и haute couture середины прошлого века. В коллекцию вошли как классические рюкзаки, так и новые модели с накладными карманами — в черном и кирпично-красном цветах, а также рюкзак-слинг в черно-серую клетку. Рюкзаки будут стоить от $200 до $500 и появятся в интернет-магазине Eastpak 1 августа, а также у некоторых ритейлеров.

Первая совместная коллекция Raf Simons и Eastpak вышла год назад.