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Капсульная коллекция GEOX для детей, вдохновленная ЧМ 2018
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Капсульная коллекция GEOX для детей, вдохновленная ЧМ 2018 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Кроссовки и кеды представлены в цветах основных футбольных стран: Италии, Франции, Бразилии, Испании, Германии и России.
В разработке фасонов и конструктивных особенностей моделей участвуют опытные итальянские ортопеды. Для окрашивания эко-кожи и текстиля используются нетоксичные краски. Подошва создается из ультралегких, гибких и при этом прочных современных материалов, устойчивых к скольжению. У всей обуви Geox дышащая водонепроницаемая подошва. Ее особенность заключается в перфорации, значительно снижающей перегрев ступни, и во встроенной мембране, препятствующей проникновению воды извне.
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