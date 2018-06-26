Капсульная коллекция GEOX для детей, вдохновленная ЧМ 2018

Кроссовки и кеды представлены в цветах основных футбольных стран: Италии, Франции, Бразилии, Испании, Германии и России.

В разработке фасонов и конструктивных особенностей моделей участвуют опытные итальянские ортопеды. Для окрашивания эко-кожи и текстиля используются нетоксичные краски. Подошва создается из ультралегких, гибких и при этом прочных современных материалов, устойчивых к скольжению. У всей обуви Geox дышащая водонепроницаемая подошва. Ее особенность заключается в перфорации, значительно снижающей перегрев ступни, и во встроенной мембране, препятствующей проникновению воды извне.