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Платья из сетки, яркие дождевики и леопардовые колготки в круизной коллекции Paco Rabonee
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Платья из сетки, яркие дождевики и леопардовые колготки в круизной коллекции Paco Rabonee 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Жюльен Доссена, не покидая Париж, отправился к теплым берегам Бретани на волнах своего воображения. И словно Афродита, вышедшая из морской пены, родилась новая круизная коллекция Paco Rabanne.
Paco Rabanne Resort 2019 — это синтез анималистики и элегантности, дерзких форм и изящных фактур. Вдохновленная ностальгическими воспоминаниями Доссена, коллекция стала олицетворением волн Ла-Манша и розового гранита, обрамляющего берег. Металлическая сетка в одежде напоминает гладкие волны, нежное кружево морскую пену, а дерзкий животный принт — символ единения с природой. И только офисные пиджаки и плащи напоминают о деловом Париже.
Коллекция получилась очень личной. Бретань — место, где Доссена провел свое детство. Там он слушал ямайское регги, которое облачил в леопард, восхищался Одри Хепберн, поэтому в лукбуке пластикое блестящее платье звучит отголоском из «Двое на дороге». И вся эта французская традиционность сливается футуристичными драпировками и материалами.
Яркий акцент в коллекции — верхняя одежда, которая была специально изготовлена Гаем Коттеном из водонепроницаемых материалов. И дополняют эти желтые плащи из масляной кожи знаменитые сумки от Paco Rabanne — новая приманка для любителей модного Дома.
Жюльен часто признавался, что для него главное в создании одежды — это удобство: «Я делаю одежду для женщин, которые много двигаются». И новая коллекция очередное тому подтверждение: кубинские сапоги «Сантьяго» и сабо на устойчивом каблуке определенно удобнее высоких шпилек и неудобных туфель.
У Доссена получилось объединить совершенно разнородные элементы: и тем не менее, вместе они создают абсолютную гармонию. А все потому, что вдохновением послужило горячо любимое место, родина, на которой зарождался талант дизайнера и ныне креативного директора Paco Rabanne.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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