Омский музей имени Врубеля мечтает иметь в коллекции резиновые ботики

Музей им. М. А. Врубеля готовит выставку городского костюма XX века, которая должна состояться в декабре этого года. Организаторы приглашают омичей принять участие в её создании, подарив экспонаты в коллекцию.

На сайте культучреждения пишут: «Для нас с вами XX век — вчерашний день, который мы хорошо помним, но, вместе с тем, это уже история. И как сегодня практически невозможно найти костюм начала XX века, так завтра исчезнут платья времен нашей молодости, наряды наших мам и бабушек. Может быть, у вас, у ваших родных и близких, друзей, соседей, знакомых висят в шкафах платья, одежда 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х годов».

Будут рады обуви (мечта устроителей выставки — резиновые ботики), аксессуарам: шляпкам, платкам, сумочкам, перчаткам, зонтикам, бижутерии, манишкам и прочее.