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Омский музей имени Врубеля мечтает иметь в коллекции резиновые ботики
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Омский музей имени Врубеля мечтает иметь в коллекции резиновые ботики 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Музей им. М. А. Врубеля готовит выставку городского костюма XX века, которая должна состояться в декабре этого года. Организаторы приглашают омичей принять участие в её создании, подарив экспонаты в коллекцию.
На сайте культучреждения пишут: «Для нас с вами XX век — вчерашний день, который мы хорошо помним, но, вместе с тем, это уже история. И как сегодня практически невозможно найти костюм начала XX века, так завтра исчезнут платья времен нашей молодости, наряды наших мам и бабушек. Может быть, у вас, у ваших родных и близких, друзей, соседей, знакомых висят в шкафах платья, одежда 1950-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х годов».
Будут рады обуви (мечта устроителей выставки — резиновые ботики), аксессуарам: шляпкам, платкам, сумочкам, перчаткам, зонтикам, бижутерии, манишкам и прочее.
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