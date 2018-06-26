В Петербурге прошел фестиваль Odyssey — аналог Burning Man в Лос-Анджелесе. Вот лучшие костюмы

В Порту «Севкабель» состоялась самая громкая (в прямом смысле слова) вечеринка года — Odyssey, которую называют петербургским аналогом лос-анджелесского Burning Man с бродячими артистами, художниками, музыкантами, торговцами, портными и кузнецами. Некоторые из них оделись в кутюрные и самобытные костюмы — наш фотограф Дмитрий Колесов отправился на берег залива, чтобы их запечатлеть.

Яна Колягина и Жанна Диброва, дизайнеры

«Мы здесь не только отдыхаем, но и работаем — продаем костюмы или даем в аренду. На настоящий Burning Man еще никого не одевали, но очень хотим — может, попробуем поехать на фестиваль в августе. А пока набиваем руку на собственных полноценных образах, вдохновляясь этническими и мифологическими темами — Египтом, амазонками и Покахонтас».

«Костюм на Odyssey я сделал сам. С похожими аксессуарами часто принимаю участие в маркетах, которые проходят в рамках различных тематических фестивалей или событий. Причем во всем мне помогает моя жена — она является и соавтором, и моделью».

«Именно так и одеваются на лос-анджелесский Burning Man — в летящие платья, косухи, необычные головные уборы и блестки. Я была на этом мероприятии в Штатах и при продумывании образа на Odyssey вспоминала его самых модных резидентов».

Юрий Дудкин , бывший сотрудник сети международных отелей

«Изначально мой костюм был приготовлен для афтепати выставки Яна Фабра , я был Золотым рыцарем. Так как поздно узнал об Odyssey и не успел подготовиться, решил снова перевоплотиться в этого персонажа. Такие мероприятия очень нужны — у нас мало мест, где можно принять эксцентричный непривычный образ. Идти, к примеру, на «Старкон» странно, если ты не готов тратить на создание образа несколько месяцев или даже лет». Викки Вишневская, стилист Befree

«Образ мне сделали прямо на фестивале — здесь есть девушки, которые красят и предлагают костюмы в аренду. Я сказала им, что хочу быть похожей на Аватара — благодаря внешности альбиноса мне можно сделать абсолютно любой макияж. Так, мы стерли брови и налепили на них стразы — как мне кажется, получилось красиво!».

Вячеслав Корнилов, предприниматель

«Образ Шляпника наиболее соответствует данному мероприятию. Сделать его помогали определенные люди, но идея была моя. Как-то раз я уже был на подобном мероприятии — на костюмированном балу Midsummer Night's Dream в Москве. Поэтому никак не мог пропустить Odyssey, тем более что в Петербурге сейчас фантастическая атмосфера — бразильские болельщики трансформировали наш город».

Екатерина Петровская, вокалистка группы White Vodevil

«Я сегодня приехала исключительно развлекаться и показать образ, маску для которого сделал гитарист моей группы. Моих друзей он тоже преобразил — сделал корону и медицинскую маску из железа».

Светлана Андреева , дизайнер аксессуаров для Burning Man «Мои клиенты — обычные люди, которые интересуются музыкальными фестивалями. Я и сама была на Burning Man и могу сказать, что Odyssey на него очень похож. Конечно, есть существенная разница, но по духовности, наполненности и костюмам, наше мероприятие ничуть не уступает американскому». Эмин, дизайнер интерфейсов

«Костюм я взял здесь в аренду. Он немного не подходит к моему мироощущению — я все-таки более мягкий — но ничего другого здесь не нашлось». Дочь московского дизайнера Евгении Назаровой

«К маминому бренду я отношения не имею, работаю ресторатором. Но часто беру у нее костюмы для различных мероприятий, например, для Midsummer Night's Dream, которое на протяжении 10 лет проходит в Москве. Евгения является резидентом Burning Man, и практически все русские, которые едут на фестиваль, заказывают у нее наряды. А я в этот раз переоделась в образ космической лягушки — решила, что среди фриков надо обязательно быть фрикшей». Ирина Петраш, психолог

«Макияж мне сделали здесь, а венок я купила у Евгении Назаровой. Хотя я готовилась к событию и тщательно продумывала будущий образ: люблю блестки и места, где ими можно украсить себя с ног до головы и чувствовать себя комфортно».

Татьяна Дудкина, маркетолог

«Мой образ во многом навеян датой — сегодня день летнего солнцестояния. В это время в Европе все девушки ходят в цветочных венках, плюс Odyssey связан с богами, греческой и индийской мифологией. Подготовка к вечеринке заняла два часа: я приехала с работы домой, накрасилась и отправилась в «Севкабель». Утром все это смою и пойду на мастер-класс по программированию, который назначен на 10 утра».

Гостья вечеринки, фрилансер

«На Burning Man я не была, но ездила Boom Festival в Португалии. Причем в похожем этническом костюме, элементы которого обожаю и ношу повседневно. Наш фестиваль очень похож на португальский, но много что нужно дорабатывать. Провести его так, как задумано, не позволяет погода — на улице было много локаций, но ветер согнал всех гостей в помещение».

Виолетта Котт, управляющая фитнес-студиями

«При продумывании образа была только одна мысль — «хочу быть заметной»! Чтобы я зашла, и все смотрели только на меня! В принципе, так и получилось». Фото: Дмитрий Колесов