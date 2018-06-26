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Kiabi устроила распродажу одежды из натуральных материалов
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Kiabi устроила распродажу одежды из натуральных материалов 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Французская сеть магазинов одежды и обуви Kiabi представила летнюю коллекцию из натуральных и дышащих материалов, а также устроила летнюю распродажу.
С 15 июня на летней распродаже в Kiabi купальники, футболки, шорты, платья и всевозможные аксессуары можно купить по скидке. Сотни моделей яркой и красивой одежды представлены на стильных витринах и полках. Продавцы-консультанты помогут подобрать размер, а также продумать образ до мельчайших деталей.
«В нашем магазине представлена одежда для всей семьи: мужчин, женщин, детей и малышей, а также специальная линия одежды для беременных, детей, рожденных раньше срока, и еще большие размеры для мужчин и женщин», — рассказала продавец-кассир Дисана Блиева.
Довольными останутся даже самые маленькие покупатели. Определиться с выбором можно, не выходя из дома, — в интернет-магазине Kiabi. Понравившиеся вещи можно примерить перед покупкой и оплатить в магазине, бесплатная доставка в магазин доступна при сумме покупки от 1,5 тысячи рублей.
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Женский форум
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