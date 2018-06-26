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Только синтетика! На Asos больше не будет вещей из кашемира, шелка, меха и кожи
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Только синтетика! На Asos больше не будет вещей из кашемира, шелка, меха и кожи 

Я Покупаю 33 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Торговая платформа Asos перестанет продавать вещи из шелка, мохера, кашемира и перьев, а также продукты, в декоре которых используются кости, зубы, пух и жемчуг. Такое решение компания приняла в связи с изменением потребительского интереса — покупатели стали больше заботиться о животных. В Asos также считают, что природа не должна страдать во имя моды и красоты. Изменения вступят в силу в январе 2019 года.
Чуть ранее о таких же планах объявили Zara, H&M и Topshop. В этих компаниях уверены, что их аудитория — ее составляют молодые люди 20+ лет — стала более сознательно подходить к шопингу и больше заботиться о животных.
Интересно, что так глобально к вопросу защиты животных еще не подходили. В прошлом году несколько компаний — в частности, Gucci, Michael Kors и Versace — отказались от использования только меха. Глава Gucci Марко Биццари тогда прокомментировал это так: «Это [использование меха] несовременно, поэтому мы приняли такое решение».
Организация по защите животных PETA целиком и полностью поддержала решение Asos. «Глобальная торговая онлайн-платформа реагирует на изменения, которые происходят в обществе. Люди озабочены тем, что животных выращивают и убивают ради моды, — прокомментировала директор британского отделения Peta Элиза Аллен. — Потребители хотят, чтобы их одежда и аксессуары были красивы без вреда для окружающей среды».
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