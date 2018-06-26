Шэрон Стоун обтянула складки на талии неудачным платьем

Звезда «Основного инстинкта» прибавила лишних килограммов.

Актриса Шэрон Стоун в свои 60 лет вызывает восхищение. Она никогда не стремилась удержать за собой статус секс-символа, который заработала после фильма «Основной инстинкт». Не колола инъекции красоты, не делала подтяжку лица, предпочитая операциям тренировки, здоровое питание и правильный уход за кожей. Шэрон достойно вошла в зрелый возраст, примирившись со всеми своими складочками и морщинками.

Но и кумиров случаются модные провалы. Накануне актриса посетила премию Парижского искусства и кино, также известную как PUMA. Для выхода в свет Шэрон выбрала черное платье, которое, казалось бы, должно стройнить фигуру, но на деле лишь выставило напоказ мелкие изъяны актрисы. Платье обтянуло фигуру так, что подчеркнуло складки на талии, визуально прибавив Стоун лишних килограммов.

Зато с аксессуарами актриса не прогадала. Очаровательная косынка, расшитая жемчугом, и объемные очки будто «скосили» Шэрон Стоун пару десятков лет.

Удивительно, как актрисе удается так прекрасно выглядеть, учитывая ее серьезные проблемы со здоровьем. Стоун страдает астмой и инсулиновым диабетом. Однажды она перенесла внутримозговое кровоизлияние. Кроме того, переболев когда-то волчанкой, актриса после этого так и не смогла родить ребенка. После двух выкидышей, Шэрон оставила попытки и решилась на усыновление. Сейчас у нее подрастает трое сыновей. Старшему Роэну 18 лет. Младшим — Лэрду и Куинну, которых Шэрон усыновила будучи уже в разводе, 13 и 12 лет.

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