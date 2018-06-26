Как построить выкройку юбки-колокол: мастер-класс

Юбка-колокол выгодно подчёркивает женскую фигуру любого типа, делая акцент на талии и мягко облегая бёдра. Хорошо смотрится как такая юбка длины мини, так и макси или миди. Построение выкроек юбки любой длины схоже. Главное — верно снять мерки и определиться с шириной юбки-колокола: она может быть небольшой, средней или широкой. Чтобы юбка села хорошо, для фигуры с небольшой разницей талия-бёдра лучше выбрать более узкий вариант, а при большой разнице этих мерок лучше будет сидеть широкий колокол.

Чтобы построить выкройку юбки-колокола, вам потребуется:

— сантиметровая лента;

— бумага для выкройки;

— линейка;

— карандаш или фломастер.

Последовательность работы:

1. Сначала снимите мерки.

Чтобы построить выкройку юбки-колокол, нам понадобятся три мерки:

— обхват талии = ОТ (измеряется по самому узкому месту талии);

— обхват бёдер = ОБ (измеряется по самому широкому месту бёдер);

— длина изделия = ДИ.

Для примера: пусть обхват талии будет равен 74 см, обхват бёдер — 98 см, длина изделия — 60 см.

2. Строим на листе прямой угол с вершиной в точке А.

3. Определяемся с коэффициентом К.

К — коэффициент, характеризующий кривизну верхнего среза юбки по талии. В зависимости от расширения юбки по низу он может быть:

— 0,8 — для юбки большой колокол;

— 0,9 — для юбки средний колокол;

— 1 — для юбки малый колокол.

Допустим, мы выбрали юбку-колокол средней ширины. Значит, наш коэффициент К равен 0,9.

4. Определяем радиус для построения линии талии.

Для этого нам нужна формула:

К х (ОТ/2 + 1 см)

В нашем примере:

0,9 х (74/2 + 1) = 0,9 х (37 + 1) = 0,9 х 38 = 34,2 см 5. Откладываем от точки А вправо получившееся значение и ставим точку Т.

6. От точки Т проводим округлую линию вниз. По этой линии откладываем значение половины обхвата талии + 1 см на свободное облегание.

В нашем примере это 74 см/2 + 1 см = 37 + 1 = 38 см.

Ставим точку Т1.

7. От точки А через точку Т1 проводим линию вниз. От точек Т и Т1 отмеряем длину изделия. В нашем примере длина изделия — 60 см.

Ставим две точки: Н и Н1.

8. Проверим линию бёдер.

Для этого от точек Т и Т1 отложим по 18 см к низу юбки, поставим точки Б и Б1, проведём плавную линию и измерим её. Длина этой линии не должна быть меньше половины обхвата бёдер.

9. Проведём плавную линию низа от Н к Н1.

10. Теперь нам надо немного поднять линии талии и низа изделия.

Для этого нужно провести линии по центру выкройки и по ним отложить вверх:

— для большого колокола — от линии талии 1,5 см, от линии низа 3 см;

— для среднего колокола — 1,25 см и 2,5 см соответственно;

— для малого колокола — 1 см и 2 см соответственно.

Таким образом, у нас должна получиться подобная выкройка:

При раскрое обратите внимание на то, что юбка-колокол кроится по косой.

Фото: BurdaStyle, Pinterest

Фото на превью: lookbook.nu