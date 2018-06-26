Длинный рукав спасет от жары

Зной, накрывший столицу, диктует свой дресс-код — плотные пиджаки и синтетические блузки лучше отложить подальше. Как не попасть впросак с выбором наряда и при этом не умирать от жары, рассказывает стилист Эльмира Нивес.

Под палящим летним солнцем отдать свое предпочтение стоит натуральным тканям и фасонам свободного кроя.

— Одежда из синтетики, акрила, полиэстера отправляется на антресоль. Лето — время господства хлопка, льна, джута. Натуральные ткани позволят коже дышать и не будут раздражать ее, — объясняет стилист.

Подавляющее большинство в жару старается надевать как можно меньше одежды, а уж длинного рукава и вовсе избегают. Однако, отмечает Эльмира Нивес, это не совсем верная тактика.

Свободное хлопковое платье или рубашка с длинным рукавом не только создадут эффект «вентиляции», но и спасут кожу от вредного ультрафиолета.

Отличные варианты летнего наряда — сарафан-футляр или шорты длиной чуть выше колена с майкой или рубашкой. Для офисных работников шорты лучше заменить на свободные брюки.

— Известно, что переносить жару в светлой одежде проще, — отмечает Нивес. — Однако это не значит, что нужно закутаться только в белое — выбирайте бежевые, пудровые оттенки, пастельные тона и играйте на интересных сочетаниях.

Кстати, в этом сезоне в моде сочные оттенки и монохромные образы, но не переборщите! Облачившись, например, во все ярко-розовое, вы прослывете скорее подружкой Пятачка, а не стильной штучкой.

Летняя шерсть

Существует так называемая «летняя шерсть» — тонкая ткань из ворса овец-мериносов. Многие дизайнеры считают ее отличной основой для летней одежды. Однако летняя шерсть прослужит недолго — она неустойчива к износу. Да и стоит дорого.