Ещё
Лукбук новой коллекции Esenina: разрушение гендерных стереотипов и сюжет из фильма «Страна Садов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лукбук новой коллекции Esenina: разрушение гендерных стереотипов и сюжет из фильма «Страна Садов» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Финалистка проекта «Новые имена в моде-2018» Алина Есенина выпустила вторую полноценную коллекцию головных уборов и снова (как в дебютном лукбуке и показе на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге) примерила ее на мужчин.
Алина Есенина дизайнер бренда Esenina
«Считаю, что люди вправе носить то, что им хочется. Модель разделения одежды в зависимости от гендера — архаизм. Печально, что до сих пор могут оскорбить и даже побить за цвет волос или «не те» вещи. Пелевин писал: "…на самом деле слова «прийти в себя» означают «прийти к другим», потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму". Границы этой «угодной» формы я и хочу размыть».
В мудборде ободков из перьев, шелковых платков и искусственных орхидей — путешествие на Бали, где голова всегда должна быть под защитой от палящего солнца. А идею съемки Алина позаимствовала из фильма «Страна Садов», где главный герой получил рубашку из остатков ткани на отделку ванной комнаты. «И вот он стоит в ней на фоне такой же стены с абсолютно невозмутимым видом, — рассказывает дизайнер. — Хотя, если честно, никаких особенных референсов мы не придерживались, а просто веселились и дурачились под миксы Italika».
Головные уборы «для смелых» сделаны в единственном экземпляре, но их можно заказать у дизайнера по ценам от 3000 до 5000 рублей. Более минималистичные ободки от Алины продаются в магазине Nnedre на Басковом переулке, 29 — они сталирезультатом коллаборации лауреата «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре и молодого дизайнера. Фото: Никита ШубныйМодель: Игорь Литвинов, диджей и совладелец магазина оптики Refaced
Собака: последние новости
"Город — это я": новый бренд для Нижнего Новгорода Объявлены победители премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» Jacquemus показал дебютную мужскую коллекцию — и она классная!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»118
Как оральный секс влияет на женскую красоту5
Егор Крид готовится стать отцом5
Экс-профессии звезд, о которых они хотели бы забыть
Названы «страшные» последствия отказа от курения55
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение