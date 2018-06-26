Лукбук новой коллекции Esenina: разрушение гендерных стереотипов и сюжет из фильма «Страна Садов»

Финалистка проекта «Новые имена в моде-2018» Алина Есенина выпустила вторую полноценную коллекцию головных уборов и снова (как в дебютном лукбуке и показе на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге) примерила ее на мужчин.

Алина Есенина дизайнер бренда Esenina

«Считаю, что люди вправе носить то, что им хочется. Модель разделения одежды в зависимости от гендера — архаизм. Печально, что до сих пор могут оскорбить и даже побить за цвет волос или «не те» вещи. Пелевин писал: "…на самом деле слова «прийти в себя» означают «прийти к другим», потому что именно эти другие с рождения объясняют тебе, какие усилия ты должен проделать над собой, чтобы принять угодную им форму". Границы этой «угодной» формы я и хочу размыть».

В мудборде ободков из перьев, шелковых платков и искусственных орхидей — путешествие на Бали, где голова всегда должна быть под защитой от палящего солнца. А идею съемки Алина позаимствовала из фильма «Страна Садов», где главный герой получил рубашку из остатков ткани на отделку ванной комнаты. «И вот он стоит в ней на фоне такой же стены с абсолютно невозмутимым видом, — рассказывает дизайнер. — Хотя, если честно, никаких особенных референсов мы не придерживались, а просто веселились и дурачились под миксы Italika».