Экспертный совет: «ангелы» Victoria’s Secret — что в них особенного?

Хайди Клум, Краткая справка. Создатель модного бренда — американец Рой Реймонд. Идея открыть собственный бутик посетила предпринимателя в магазине женского белья, который не слишком понравился мужчине: он искал подарок супруге, но смущенные продавщицы не смогли помочь покупателю с выбором. Тогда Реймонд основал собственную компанию Victoria’s Secret: бутик обещал не только элегантные товары, но и, главное, комфорт посетителям мужского пола. Следующий владелец бренда (Рой продал свое дело Лесли Векснеру из-за финансовых сложностей) вывел его на мировой рынок и преподнес как «доступную роскошь». Белье американской марки стали воспринимать как нечто эксклюзивное не только благодаря привлекательным комплектам, но и ежегодным шоу-показам с участием супермоделей. В разное время с брендом работали Тайра Бэнкс, Летиция Каста Жизель Бюндхен и другие красотки с громким именем. Есть среди них «высшая лига», так называемые «ангелы» Victoria’s Secret — наиболее известные модели, которые выходят на подиум с фантазийными крыльями за спиной (за эту деталь их и прозвали «ангелами»). Сегодня экспертный совет Teleprogramma.pro оценивает тройку наиболее успешных моделей бренда: Кэндис Свейнпол, Адриану Лиму и Алессандру Амбросио, совсем недавно покинувшую ряды «ангелов». 1 Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) Южноафриканская модель, 29 лет. Начала карьеру модели с 15 лет, впервые появилась в шоу Victoria’s Secret в 2007-м, спустя два года стала «анеглом» бренда. В 2016-м вошла в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes с годовым доходом 7 миллионов долларов. По итогам 2017-го года стала самой влиятельной и дорогой бельевой моделью в Instagram. Мама двоих сыновей. Кэндис Свейнпол (слева). Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2014 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2010 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2011 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2012 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2012 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Кэндис Свейнпол. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2014 году. Фото: Globallook Татьяна Котова , певица, модель, «Мисс Россия — 2006»: — История первого африканского ангела, конечно, больше похожа на сказку: агент по подбору талантов заметил ее, когда Кэндис прогуливалась по блошиному рынку. В 15 она уже зарабатывала пять тысяч евро за день работы. В чем ее секрет? Блондинка с голубыми глазами — это уже половина успеха. Идеальная фигура, длинные ноги, ангельская внешность любую выведут из толпы и приведут на подиум. Другое дело, чтобы покорить мир моды, нужно иметь не только идеальные параметры, но и сильный характер. У Кэндис всегда настойчивый взгляд, в котором чувствуется напряжение, воля и нрав. Взгляд, как 220 вольт по оголенным проводам.

Эльдар Сагитов, агент Avant Models:

— Кэндис Свейнпол — «ангел» с миллионной армией фанатов, которые восхищаются не только ее фигурой, но и добротой, участием в гуманитарных и благотворительных проектах, ее отношением к своим поклонникам, с которыми она делится фото новорожденного сына или семейных праздников. Нельзя не отметить ее физических данных: Кэндис буквально переделала свое тело. В этом ей помог балет и ежедневные тренировки. Именно Свейнпол воплощает собой идеал спортивной, но модельной фигуры, которая очень ценится для коммерческих работ. Лицо красивое, правильные черты, небесно-голубой цвет глаз — идеальный вариант для рекламы косметики и уходовых средств. Александр Ширков, оператор сайта Teleprogramma.pro: — Первое определение, которое приходит в голову, — мужеподобная. Массивный подбородок, даже напомнила Брюса Уллиса немного. Фигура отличная, не спорю, но черты лица отбивает желание рассматривать девушку. Хочется назвать Кэндис амазонкой, боевой женщиной — я бы, наверное, опасался такой. В целом довольно симпатичная, но блондинки с голубыми глазами — не мой типаж, мне больше нравятся темноволосые девушки. 2 Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) Бразильская модель, 37 лет. Карьерой манекенщицы заинтересовалась в 12 лет, в 15 выиграла первый конкурс и получила контракт. Сотрудничала с Victoria's Secret с 2001-го года. Принимала участие в закрытии Олимпиады в Лондоне, снималась в кино и сериалах. Выпускает собственную линию купальников. Растит сына и дочь. Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2017 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2016 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2011 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2012 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Алессандра Амбросио. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Татьяна Котова, певица, модель, «Мисс Россия — 2006»: — У Алессандры, пожалуй, самый таинственный образ, ее не сразу расшифруешь и поймешь. Полутень-полувзгляд. Да, ее часто критикуют за отсутствие идеальной талии и короткие ноги, но все это компенсирует шарм, который может вскружить голову даже ценителям высокой моды. Она обладает чисто женским очарованием, загадочным флером. За ней тянется шлейф — и это я не о духах. А о том, когда человек уходит, а ты продолжаешь зачарованно смотреть ему вослед.

Эльдар Сагитов, агент Avant Models:

— Несмотря на то, что Алессандра Амбросио не обладает такими же пропорциями, как Кэндис, и у нее небольшой для модели рост, главную роль в ее карьере сыграли характер и идеальное лицо, точеные скулы и сексуальный взгляд. Она работает с брендом большую часть своей карьеры и является культовым «ангелом». Александр Ширков, оператор сайта Teleprogramma.pro: — Красивая: шатенка, карие глаза — в моем вкусе. Будто восточная внешность, привлекают глаза — чуть прищуренные. На мой взгляд, Алессандра самая эффектная из трех персон. Достойна ли она больших гонораров? Скорее нет. Думаю, предыдущие модели понравятся большему количеству людей. У Амбросио привлекательная, но специфическая внешность. Не скажу, что ноги короткие и крепкие для модели — если только на некоторых фото. 3 Адриана Лима (Adriana Lima) Бразильская модель, 37 лет. Сотрудничает с бельевым брендом более 15 лет, также является лицом косметической марки, работает с Versace, Armani, Louis Vuitton . Семь лет подряд возглавляла рейтинг самых эффектных моделей мира. В 2016-м оказалась на 2-м месте в списке самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes, уступив лишь Жизель Бюндхен. В разводе, есть 2 дочери. Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2016 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2013 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2010 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2011 году. Фото: Globallook Адриана Лима. Показ Victoria’s Secret Fashion Show в 2011 году. Фото: Globallook Татьяна Котова, певица, модель, «Мисс Россия — 2006»: — Знойная, роковая, манящая — ее образ всегда будет в тренде. В данном случае благодарить надо гены: в Адриане течет африканская, португальская, индейская и японская кровь — такой крутой коктейль! На нее достаточно посмотреть один раз, чтобы почувствовать даже на расстоянии мощную энергетику. Это и достоинство, и недостаток для мира моды, потому что «ангелу» сложнее войти в другой образ, скрыть себя за нарядом. Когда она выходит на подиум, все смотрят на нее, а не на белье, каким бы красивым и роскошным оно ни было. В одном интервью Лима призналась, что обожает бокс — и это здорово отражается не только на внешних данных, но и на чертах характера.

Эльдар Сагитов, агент Avant Models:

— Адриана Лима — фигуристая, сексуальная, что называется, «shapy». У нее красивая грудь, стройные ноги и очень запоминающееся лицо, которое способно рекламировать все, что угодно, — от линии белья до косметики. Минусы во внешности? Лима — прекрасная модель, отталкивать в ней не может абсолютно ничего. А главная черта, привлекающая и удерживающая внимание, — конечно же, глаза. Александр Ширков, оператор сайта Teleprogramma.pro: — На первая взгляд привлекательная, но присматриваюсь, и перестает нравится. Не скажу, что безупречная фигура, На такую девушку обратил бы внимание, но сильно бы не зацепила. Интересный цвет глаз, какой-то хрустальный, аквамариновый. Очень ровные черты лица — что-то еще особенное выделить затрудняюсь. Вместо заключения «Моделей, или, правильнее сказать, звезд VS, — подводит итог эксперт модельного агентства, — отличает не только потрясающий внешний вид, идеальная фигура и уникальные природные данные, но и ярко выраженная индивидуальность, коммуникативные навыки, умение себя правильно преподнести, подчеркнуть свои достоинства — так называемое „Personality“. Сейчас никому не интересно наблюдать на подиуме просто спортивных красоток. Потенциальным покупателям важно знать своих кумиров в лицо: они следят за ними в Instagram, знают их любимые спортивные упражнения и бьюти-секреты, лайкают их личные фото с семьей или бойфрендом. Поэтому все ангелы VS в первую очередь обладают харизмой и характером и только после этого точеной фигурой и ангельской внешностью, которая считается эталоном красоты в индустрии».