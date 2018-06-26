С чем носить капри, чтобы ноги казались длиннее

Солнце светит все ярче, хочется отдохнуть от надоевших джинсов. Любительницы активного образа жизни не всегда чувствуют себя комфортно в юбках и платьях. И тогда на выручку приходят…

Капри

Укороченные брюки получили свое название в честь итальянского острова Капри. Эти брюки изначально создавались для летнего отдыха, поэтому их шили из легких материалов (например, хлопка и тонкого денима).

Стоит избегать моделей с крупным принтом, который может визуально увеличить бедра. Чтобы подчеркнуть изящество щиколотки, можно подвернуть капри на 2–3 сантиметра (до начала икры) и надеть босоножки на высоком каблуке. Ноги будут выглядеть еще стройнее, если остановить выбор на модели прямого, а не зауженного кроя.

С чем носить капри?

Капри — беспроигрышная инвестиция в базовый гардероб. Они выглядят лаконично и в то же время женственно. Романтичный комплект эти брюки составят с легкой блузкой с геометрическим или анималистическим принтом. Расслабленный ансамбль получится, если надеть капри с футболкой или майкой. Строгий образ завершат жакет в тон брюкам и лодочки.

Шорты

Шорты появились в начале 30-х годов и были изобретены для британских военных. Первой женщиной, появившейся на корте в удлиненных шортах в 1937 году, стала теннисистка Элис Марбл. Вслед за ней дамы стали носить шорты для занятий спортом. Сейчас же шорты стали неотъемлемой частью летней моды.

Дизайнеры экспериментируют с длиной и фактурой. Однако несмотря на разнообразие моделей, существуют фасоны, которые подчеркивают длину ног и скрывают проблемные зоны. Выигрышно смотрятся шорты чуть выше колена, а также модели, напоминающие юбку. Чтобы визуально добавить ногам несколько сантиметров, можно надеть кеды со скрытой платформой или босоножки на широком каблуке.

С чем носить шорты?

В зависимости от материала, из которого выполнены шорты, стоит подбирать остальные вещи. К примеру, кружевные шорты будут эффектно смотреться с хлопковым топом с открытыми плечами, а шорты из брючного материала можно надеть с бельевым топом и блейзером. Удачный прием — образ во французском стиле: понадобится полосатый пуловер и лаконичные черные босоножки.

Бриджи

В XVIII веке бриджи были частью западноевропейского мужского костюма, предназначенного для верховой езды. Их носили с высокими сапогами. В XX веке бриджи начала носить Одри Хепберн : она появлялась в них на съемках фильмов. Бриджи из денима — повседневные укороченные брюки длиной ниже колена. Также существуют бриджи, предназначенные для занятий спортом.

С чем носить бриджи?

Спортивные бриджи стоит носить с кроссовками или кедами, а бриджи в стили casul — с мюли. Главное правило: не носить бриджи с удлиненными топами и вещами оверсайз. Тогда ноги не будут казаться короткими. Бриджи гармонично смотрятся с рубашками поло, футболками. Более женственный вариант — комплект с блузкой в этническом стиле. Не стоит забывать о том, что бриджи нельзя рассматривать как элемент вечернего гардероба.

Бермуды

Бермуды получили свое название от Бермудских островов. В XIX веке английским солдатам пришлось осваивать новые колонии в жарких странах. Было принято решение сшить для армии достаточно свободные брюки длиной чуть выше колена.

Яркие модели с принтом можно надеть на пляж. Классическая однотоннная модель подойдет для прогулки по городу.

С чем носить бермуды?

Стоит учитывать, что отвороты зрительно уменьшают длину ног, поэтому при невысоком росте их лучше избегать либо носить с обувью на каблуке. Строгие варианты бермудов стилисты рекомендуют сочетать с лаконичной обувью: лодочками, сабо, лоферами, а менее формальные — с расслабленными сандалиями, мокасинами. Бермуды можно носить с рубашками, полупрозрачными блузками и футболками. Многие блогеры носять бермуды с тренчем или летним пальто.

В прохладный летний день советуем дополнить образ с бермудами яркими плащами из натуральной кожи от интернет-магазина кожаной и меховой верхней одежды Didmarko.