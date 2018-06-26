Стиль 60-х в фильмах французской «новой волны»

Французская «новая волна» — кинодесятилетие под знаком свободы и духа молодости, поэтому луки девушек тех времен до сих пор выглядят свежо и актуально. Собрали для вас десять фильмов, которыми можно вдохновляться в повседневной жизни.

Хиросима, моя любовь

Мелодрама про короткий роман француженки и японца в послевоенной Хиросиме. Сюжет фильма укладывается в один день, поэтому Эммануэль Рива не успевает сменить много нарядов. Но ее белое приталенное платье-рубашка нам очень нравится — в таком сегодня можно гулять хоть по летней Москве, хоть по Парижу. Прохладным вечером накиньте кардиган того же цвета и — вуаля — классный монохромный лук готов.

На последнем дыхании

Большую часть фильма Джин Сиберг щеголяет в полосатых вещах — тельняшка, платье, топ. А потом надевает мужскую рубашку — тоже полосатую. Очень по-французски, да? Девушка носит солнцезащитные очки в стильной оправе — такие сегодняшние модницы оторвали бы с руками! Наверное, самый запоминающийся лук — лоферы на низком каблуке, брюки и топ с короткими рукавами и надписью New York Herald Tribune — в нем Сиберг продает газеты. Ради такой униформы сами готовы стать газетчицами! А ведь на художника по костюмам бюджета фильма не хватило, актеры снимались в своей одежде. Так что спасибо за такие образы скажите самой Сиберг.

В прошлом году в Мариенбаде

Роскошный во всех смыслах фильм Алена Рене: пейзажи, интерьеры и костюмы героев (над ними работала сама Коко Шанель ). Героиня, утонченная красавица из высшего общества, носит жемчуг, летящие платья и струящийся шелк. Белый шелковый халат и драматичная черная накидка с воротником из перьев отлично вписываются в обстановку барочного декора замка, в котором разворачивается мистический любовный треугольник.

Женщина есть женщина

Визитная карточка Анны Карины в этом фильме — цветные колготки. Муза Годара носит их с клетчатыми юбками миди и туфлями на низком каблуке. Какая француженка без берета? Героиня выбирает синий головной убор и умело вертит в нем двумя влюбленными в нее мужчинами.

Жить своей жизнью

Снова фильм Годара с Кариной. Нана (героиня актрисы) много курит, становится проституткой и в конце умирает (упс!). Но как элегантно она все это делает: к короткой стрижке со слегка небрежной челкой художник по костюмам подбирает бархатный ободок, а к кардиганам с V-образным вырезом — юбки с широким поясом.

Презрение

Как и положено секс-символу, Бриджит Бордо половину фильма расхаживает обнаженной. Но наряды у ее персонажа достаточно скромные — тельняшка, кардиган, юбка до колена и синяя косынка, ведь у настоящей француженки нет нужды постоянно подчеркивать свою сексуальность.

Шербурские зонтики

Все помнят культовый бежевый тренч Катрин Денев в не менее культовом мюзикле. Но и без него там есть, на что посмотреть: кардиганы, джемперы и платья конфетных цветов подчеркивают непосредственность девушки. Особенно остромодно выглядит платье-комбинация цвета персика.

Безумный Пьеро

Кадр из этого фильма в этом году стал официальным постером Каннского фестиваля, поэтому мы не могли обойти его стороной. Годар создает стильную картину, мастерски расставляя яркие цветовые акценты. Невинно-роковая героиня Анны Карины с автоматом и в светлом платье с оборками расправляется с преследователями, а еще очень любит красный: на побережье она носит красное платье, которое классно сочетается с вымазанным синей краской лицом Жана-Поля Бельмондо (хи-хи!)

Коллекционерша

Хайде коллекционирует мужчин и разноцветные трикотажные топы. Водолазки в рубчик — ее фишку — девушка носит без белья, как настоящая свободолюбивая француженка. В преддверии сексуальной революции образ раскованной красотки с короткой стрижкой становится знаковым.

Китаянка

Убежденная маоистка, Вероник (в исполнении Анны Вяземски), конечно, обожает красный. Но одежду носит и других цветов — трикотажные джемперы и рубахи oversize в духе униформы рабочих. А ее почтальонская кепочка напоминает о вожде коммунизма — Владимире Ильиче. Задаемся вопросом: допустимо ли революционерке выглядеть так стильно?