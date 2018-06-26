Рианна выпускает новую коллекцию Fenty Beauty

Автор: Ксения Лапаткова

Палетка теней Fenty Beauty

Кажется, этим летом Рианна решила окончательно опустошить наши кошельки. После запуска своей новой марки нижнего белья Fenty x Savage, летней линейки Fenty Beauty «Beach Please» и выхода на большой экран фильма «8 подруг Оушена», с РиРи в главной роли, она объявляет о старте продаж новой коллекции ее бьюти-бренда.

Для тех, кто давно ждал от Fenty Beauty косметику для глаз, c радостью сообщаем: этот момент настал. Вчера в своем инстаграме Рианна официально сообщила о выпуске 4 продуктов.

Палетка The Morrocan Spice предентует стать настоящим маст-хэвом новой линейки. В нее войдут 16 теней для век, от матовых до мерцающих. Правая часть состоит из теплых оттенков (оранжевые, золото), а левая — из более холодных (бирюза, изумруд). Также к семье Fenty Beauty присоединятся водоусточивая подводка для глаз Flyliner, праймер Pro Filter Eye Prymer и две кисточки для теней в миллениальном розовом.

C 6 июля новые продукты можно будет найти на прилавках магазинов Sephora и Harvey Nichols, а также на официальном сайте бренда fentybeauty.com.

Подводка Fenty BeautyПраймер Fenty Beauty