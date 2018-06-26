Главные тренды осени, к которым нужно готовиться уже сейчас

Анималистичный принт

Дизайнеры, видимо, еще не нагулялись по джунглям, поэтому образ Тарзана или Джейн будет все еще актуален следующей осенью. Королями, безусловно, остаются леопард и гепард, однако на лапки им наступают зебра и тигр. Главное, помните — все эти принты должны быть выполнены в другом цвете.

Кожа и БДСМ

Возможно, когда Рианна шопилась в магазинах для взрослых (в далеком прошлом, помните?), она знала, что рано или поздно ее покупки пригодятся. БДСМ мотивы и власть женщины во всем ее многообразие — обилие кожи, портупеи и другие вещи в стиле доминатрикс — украсят наш гардероб следующий осенью.

80-е 80-е наступают на пятки популярному в прошлых сезонах мотиву лихих 90-х, и провозглашают новый тренд: смело заглядывайте в альбомы родителей и ищите вдохновение. Начать можно с покупки жакета или рубашки с объемными плечами. Поверьте, это один из самых горячих трендов грядущего сезона!

Утрированный oversize

Еще одно продолжение эпохи 80-х, которое предлагает нам играть по-крупному. Balenciaga и Marc Jacobs выводят стиль oversize на новый уровень: теперь модно одеваться так, чтобы под пальто или тренч поместилось еще человек 10. Ладно, может, 5. Но вы поняли: в ход идет все с приставками «гипер» и «мега».

Красно-розовый

Когда же закупаться вещами ярких цветов, если не летом? Следующей осенью спокойные и темные цвета будут уверенно теснить ярко-розовый и красный. Самым стильным получится лук, который сочетает в себе оба таких цвета. Учитесь у Prabal Gurung и Christian Siriano.