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Главные тренды осени, к которым нужно готовиться уже сейчас
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Главные тренды осени, к которым нужно готовиться уже сейчас 

SNCmedia.ru 56 минут назад
Анималистичный принт
Дизайнеры, видимо, еще не нагулялись по джунглям, поэтому образ Тарзана или Джейн будет все еще актуален следующей осенью. Королями, безусловно, остаются леопард и гепард, однако на лапки им наступают зебра и тигр. Главное, помните — все эти принты должны быть выполнены в другом цвете.
Кожа и БДСМ
Возможно, когда Рианна шопилась в магазинах для взрослых (в далеком прошлом, помните?), она знала, что рано или поздно ее покупки пригодятся. БДСМ мотивы и власть женщины во всем ее многообразие — обилие кожи, портупеи и другие вещи в стиле доминатрикс — украсят наш гардероб следующий осенью.
80-е  80-е наступают на пятки популярному в прошлых сезонах мотиву лихих 90-х, и провозглашают новый тренд: смело заглядывайте в альбомы родителей и ищите вдохновение. Начать можно с покупки жакета или рубашки с объемными плечами. Поверьте, это один из самых горячих трендов грядущего сезона!
Утрированный oversize
Еще одно продолжение эпохи 80-х, которое предлагает нам играть по-крупному. Balenciaga и Marc Jacobs выводят стиль oversize на новый уровень: теперь модно одеваться так, чтобы под пальто или тренч поместилось еще человек 10. Ладно, может, 5. Но вы поняли: в ход идет все с приставками «гипер» и «мега».
Красно-розовый
Когда же закупаться вещами ярких цветов, если не летом? Следующей осенью спокойные и темные цвета будут уверенно теснить ярко-розовый и красный. Самым стильным получится лук, который сочетает в себе оба таких цвета. Учитесь у Prabal Gurung и Christian Siriano.
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