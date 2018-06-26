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Кайю Гербер и Джиджи Хадид превратили в пришельцев в новой кампании Moschino
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Кайю Гербер и Джиджи Хадид превратили в пришельцев в новой кампании Moschino 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Джиджи Хадид и Кайя Гербер
Джереми Скотт, креативный директор Moschino, выпустил новую кампанию для бренда. В фотосессии, снятой легендарным фэшн-фотографом Стивеном Мейзелем, снялись Кайя Гербер, Джиджи Хадид и Виттория Черетти. Но красавицы предстали перед камерой в нетипичном виде.
Кайя Гербер
Джиджи Хадид
Виттория Черетти
В кампании, озаглавленной Джереми Скоттом Alien Nation (что можно перевести как «нация чужих» или «нация пришельцев»), модели позируют в ярких нарядах, которые отлично контрастируют с не менее ярким цветом кожи. Такой художественный прием, однако, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети после комментария Скотта.
Единственная нелегальная вещь насчет этих чужих — это то, как потрясающе они выглядят.
Высказывание показалось многих противоречивым, так как слово «alien» в английском языке также имеет значение «нелегальный иммигрант», «негражданин». Учитывая напряженность вокруг темы миграции в последнее время, такая реакция была предсказуема.
Джереми Скотт поспешил объясниться с поклонниками бренда.
Что значит «чужак»? Концепция моей кампании должна привлечь внимание к жесткому отношении администрации США к таким «нелегальным пришельцам». Я раскрасил моих моделей, чтобы положить начало дискуссии. Имеет ли вообще значение, какие они: желтые, синие или оранжевые. Они наши друзья, соседи, коллеги, родственники и люди, которых мы любим.
Это не первый раз, когда Джереми Скотт пытается обратить внимание на проблемы миграции. Представляя свою коллекцию в феврале, он признался, что размышлял над проблемой нелегальных мигрантов, и ему захотелось творчески переосмыслить это и развить идею о том, а как, собственно, выглядит «пришелец».
А как вам кажется, стоит ли дизайнерам обращаться к политическим проблемам?
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